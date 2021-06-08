Masumlar Apartmanı Ela kim? Ceren Yüksekkaya kimdir, kaç yaşında?
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Masumlar Apartmanı Ela kim? Ceren Yüksekkaya kimdir, kaç yaşında?

Masumlar Apartmanı Ela kim? Ceren Yüksekkaya kimdir, kaç yaşında?
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Salı akşamları TRT ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde Ela karakteri dikkat çekmekte. Peki, Masumlar Apartmanı Ela kim? Ceren Yüksekkaya kimdir, kaç yaşında?

Salı akşamları TRT ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde Ela karakteri dikkat çekmekte. Peki, Masumlar Apartmanı Ela kim? Ceren Yüksekkaya kimdir, kaç yaşında?

MASUMLAR APARTMANI ELA KİM?

Ela karakterini başarılı oyuncuCeren Yüksekkaya canlandırmakta. Peki,Ceren Yüksekkaya kaç yaşında, nereli?

CEREN YÜKSEKKAYA KİMDİR?

1984, İstanbul doğumlu olan Ceren Yüksekkaya, Pera Güzel Sanatlar Tiyatro Konservatuvar Bölümü mezunudur. Birçok tiyatro, dizi ve filmde rol aldı.

CEREN YÜKSEKKAYA DİZİLERİ

2016 – Sessiz Yalanlar (Hale)

2018 – Savaşçı

2018 – Güven (Fidan)

2020 – Masumlar Apartmanı (Ela)

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