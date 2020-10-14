Masumlar Apartmanı dizisinde su faturası krizi! Gelen borç herkesi şaşkına çevirdi
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Masumlar Apartmanı dizisinde su faturası krizi! Gelen borç herkesi şaşkına çevirdi

14.10.2020 13:23 | Son Güncelleme: 14.10.2020 14:48

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nın 6. bölümünden ilk fragman yayınlandı. Dizide temizlik hastası iki kardeşin yaşadığı eve gelen 1600 TL'lik su faturası herkesi şaşkına çevirdi.

Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar'ın başrollerde oynadığı Masumlar Apartmanı dizisinin 20 Ekim Salı ekrana gelecek olan 6. yeni bölümünden ön izleme yayınlandı. Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümünde evde suların kesilmesiyle Gülben ve Safiye ne yapacaklarını bilemiyor.

SU FATURASI ŞAŞKINLIK YARATTI

Eve gelen 1600 TL'lik su faturası ise herkesi şaşırtıyor. Fatura için gelen görevli ise su sayacında bozukluk olduğunu sanarak "Tek dairede bu kadar metreküp su harcamanız imkansız. Sizin bu suyu harcayabilmeniz için burada hamam işletiyor olmanız lazım. 1600 TL su faturası hiç normal değil" sözleri Safiye'yi kızdırıyor.

Masumlar Apartmanı dizisinde su faturası krizi! Gelen borç herkesi şaşkına çevirdi

FATURA TUTARI MERAK KONUSU OLMUŞTU

İlk bölümüyle herkesi ekrana kilitleyen dizide en büyük merak konusu eve gelen su faturası olmuş hatta binlerce sosyal medya kullanıcısı "Suyun hiç kapanmadığı bu eve ne kadar fatura geliyor?" ve "Bu evin su faturasını kim ödüyor?" paylaşımları yapmıştı.

Masumlar Apartmanı dizisinde su faturası krizi! Gelen borç herkesi şaşkına çevirdi

MASUMLAR APARTMANI'NIN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Memduh'la yaşadığı kavga sonrası Han'dan destek bekleyen Safiye hüsrana uğrar. Yaşanan kriz, İnci'yi evliliklerini duyurma fikrinden vazgeçirir. Esat'ın Esra ile evlendiğini sanan Gülben, derin acılar içindedir ancak dertleşecek kimsesi yoktur. Ege'nin atacağı bir adım İnci ve Memduh'u zor durumda bırakır. Han kardeşleriyle paylaşamadığı mutluluğunu babasıyla paylaşır.

Masumlar Apartmanı dizisinde su faturası krizi! Gelen borç herkesi şaşkına çevirdi

Ancak Hikmet hafıza sorunu yaşamaktadır. Han bir günlüğüne de olsa, her şeyden uzakta bir balayı tatili yapmak istese de evde yaşanacak bir sorun yüzünden acilen dönmek zorunda kalırlar. Ancak Hikmet hafıza sorunu yaşamaktadır. Han bir günlüğüne de olsa, her şeyden uzakta bir balayı tatili yapmak istese de evde yaşanacak bir sorun yüzünden acilen dönmek zorunda kalırlar.

Masumlar Apartmanı dizisinde su faturası krizi! Gelen borç herkesi şaşkına çevirdi
Masumlar Apartmanı dizisinde su faturası krizi! Gelen borç herkesi şaşkına çevirdi
Masumlar Apartmanı dizisinde su faturası krizi! Gelen borç herkesi şaşkına çevirdi
Masumlar Apartmanı dizisinde su faturası krizi! Gelen borç herkesi şaşkına çevirdi

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Haber Yorumları (6)
ÇOK YAZIK: İSTANBUL''DA BARAJLARIN DOLULUK ORANI 9-40 SEVİYELERİNE İNMİŞKEN BU KADAR SU İSRAFI YAPILAN BİR DİZİ İLK DEFA GÖRÜYORUM :(
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ENİS: Hale bakın. Yorum yapanlar şaka gibiler. Dizideki kardeşleri neden izleyeyim ki, bu haberdeki yorumcular onların hiçbirisini aratmıyor. Bu arada, Safiye gibi tipler var, hem de annemin apartmanında. Fazlası var, eksiği yok. Su kesilmelerine karşı kapılarının önü yedek içme suyu bidonları ile dolu. Gerçi bizimkisi ''havlu, elbise, bez benzeri şeyleri balkondan ''üçleme'' yöntemi ile silkeliyor. Su tüketimi kısmen az. Silkeleme rahat olsun diye birinci kattan daire almışlar. Allah''ım sabır ver.
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HASAN: Bunlar gibi deli çok ama aman kardeşim rezil olmasın aman oğlum kızım diye diye sokaklarda gezdiriyorlar devletin bunları teşhis edip zorla tımarhaneye atması lazım
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