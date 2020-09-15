Masumlar Apartmanı dizisi hangi eserden uyarlandı? Madalyonun içi romanı kime ait? Dr. Gülseren Budayıcıoğlu eserleri nelerdir?
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Masumlar Apartmanı dizisi hangi eserden uyarlandı? Madalyonun içi romanı kime ait? Dr. Gülseren Budayıcıoğlu eserleri nelerdir?

Gerçek bir hayat hikayesi olan "Masumlar Apartmanı", Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun içi" romanından esinlenerek hazırlandı.

Masumlar Apartmanı dizisi hangi eserden uyarlandı? Madalyonun içi romanı kime ait? Dr. Gülseren Budayıcıoğlu eserleri nelerdir?
15.09.2020 17:23 | Son Güncelleme: 15.09.2020 17:27

Masumlar Apartmanı dizisinin esin kaynağı olan "Madalyonun içi" diziseverlerin merak konusu oldu. Peki, Madalyonun içi romanı kime ait? Dr. Gülseren Budayıcıoğlu eserleri nelerdir? İşte merak edilen konuların detayları…

KİTAP BİLGİSİ

Bir Psikiyatrın Not Defterinden :

Yıllardır "panik atak" yaşayan bir işadamı.

Kendini peygamber ilan eden bir doktor.

Çok temiz olmak uğruna evlerini "çöp apartman" haline getiren üç kız kardeş...

Kendini bildiği günden beri, babası başta olmak üzere, çevresindeki bütün erkeklerden dayak yiyen genç bir kadın...

Ağır ceza reisi bir babanın "fahişelik" mesleğini seçen kızı...

Radyo ve televizyonlardaki bütün şarkıların kendisi için çalındığını zanneden genç bir devlet memuresi...

Dünyaya kız olarak gelen ancak kendini erkek hisseden bir transseksüel...

Doktorunu intihar etmekle tehdit eden bir öğrenci...

Ölümcül bir hastalığa yakalanmış genç bir bankacı...

Bu kitapta, Türkiye' de değişik nedenerle psikiyatra başvuran her kesimden insanımızın hikayelerini bulacak, başta aşk ve ölüm olmak üzere "insanlık halleri" ile karşılaşacaksınız.

İnsanlar size içini açacak, en gizli sırlarını sizinle paylaşacak. Ve bütün bu sorunlar, hastalar ve hastalıklar karşısında Türkiye şartlarında bir ruh doktorunun duyguları, düşünceleri, yapabildikleri ve yapamadıklarını göreceksiniz.

Bu kitabın bir yerlerinde mutlaka kendinizi bulacak, kendinizle yüzleşeceksiniz. Okudukça, yaşamın, sağlığın, sevginin ve huzurun değerini daha iyi anlayacak; her damlası ayrı bir duygunun rengini taşıyan bir çağlayanın altından geçecek ve tertemiz olacaksınız.

DR. GÜLSEREN BUDAYICIOĞLU ESERLERİ

Günahın Üç Rengi - Madalyonun Öteki Yüzü,

Madalyonun İçi,

Camdaki Kız

Hayata Dön

Kral Kaybederse

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