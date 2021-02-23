Masumlar Apartmanı canlı izle! TRT 1 Masumlar Apartmanı 23. yeni bölüm canlı izle! Masumlar Apartmanı yeni bölümde neler olacak?

Yeni dizi Masumlar Apartmanı TRT1 ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Büyük beğeni toplayan dizi konusu le dikkat çekiyor. Gerçek bir hayat hikayesi olan "Masumlar Apartmanı", Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun içi" romanından esinlenerek hazırlandı. Masumlar Apartmanı 23. bölüm canlı izle! Masumlar Apartmanı TRT 1 CANLI!

MASUMLAR APARTMANI CANLI İZLE!

MASUMLAR APARTMANI KONUSU NE?

Gerçek bir hayat hikayesi olan "Masumlar Apartmanı", Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun içi" romanından esinlenerek hazırlandı.

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci'nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han'ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben'in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. "Aşk", İnci ve Han'ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Naci'nin ambulansa bindirilişini izleyen Safiye, olanlar için kendini suçlar. Onunla görüştüğü için olmuştur her şey. Çareyi, kendini eve kapatıp temizliğe vermekte bulur. İnci'nin ise Naci'nin durumundan sorumlu tuttuğu kişi başkasıdır. Bir yandan Han'ın kendisi için yaptırdığı dairede Ceylan'ın künyesini bulması, bir yandan da Naci'ye olanlar İnci'yi allak bullak etmiştir Han ise İnci'yle aralarındaki gerginlik yüzünden gece eve çok geç gelir. Bu durum, İnci'nin şüphelerini iyice artırır. Esra'nın apartmana taşınacağını öğrenen Gülben'in ise başka planları vardır. Bu arada Han, son birkaç gündür yaşadığı zorlukları bir daha yaşamamak için bir adım atmaya karar verir. Ancak bu adım, onu çok daha zor bir durumda bırakacaktır.

MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI KİMLER?

Birkan Sokullu - Han

Farah Zeynep Abdullah - İnci

Ezgi Mola - Safiye

Merve Dizdar - Gülben

Alper Saldıran - Uygar

Mert Asutay

Açelya Devrim Yılhan

Atilla Şendil - Memduh

Esra Ruşan - Esra

Enes Demirkapı

Metin Coşkun - Hikmet

Uğur Uzunel - Esat

Gizem Katmer - Neriman

Emir Özden - Ege