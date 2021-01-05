Masumlar Apartmanı bugün yok mu? 5 Ocak 2021 Masumlar Apartmanı neden yok? Masumlar Apartmanı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Ekranların en çok seyredilen dizilerinden olan Masumlar Apartmanı'nın 5 Ocak akşmaı yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki, 5 Ocak 2021 Masumlar Apartmanı neden yok? Masumlar Apartmanı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Masumlar Apartmanı bugün yok mu?
TRT'nin, Masumlar Apartmanı için yılbaşı arası vermeyeceği düşünülüyordu. Ancak son dakika gelişmesiyle en büyük rakibi EDHO'nun ara vermesiyle Masumlar Apartmanı 5 Ocak salı akşamı yayını için fikir değişikliğine gidildi. Masumlar Apartmanı bugün yok mu? Masumlar Apartmanı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 5 Ocak 2021 Masumlar Apartmanı neden yok?
MASUMLAR APARTMANI BUGÜN YOK MU?
Yılbaşı arası veren diziler arasına Masumlar Apartmanı da katıldı.
Payitaht'ı Cuma günü yayınlayarak sürpriz yapan TRT'nin, Masumlar Apartmanı için yılbaşı arası vermeyeceği düşünülüyordu.
Ancak son dakika gelişmesiyle en büyük rakibi EDHO'nun ara vermesiyle Masumlar Apartmanı 5 Ocak salı akşamı yayınlanması beklenen bölümünün yayınlanmamasına karar verildi.
Ani bir kararla bu hafta yayınlanmama kararı alan Masumlar Apartmanı yeni bölüm tarihi belli oldu.
Masumlar Apartmanı sadece 1 bölüm ara vererek ekran macerasına kaldığı yerden devam edecek.
Masumlar Apartmanı yeni bölümü 12 Ocak Salı akşamı TRT 1'de yayınlanacak..