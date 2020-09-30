Masumlar Apartmanı 4. bölüm fragmanı yayımlandı! Masumlar Apartmanı 3. bölüm izle
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Masumlar Apartmanı 4. bölüm fragmanı yayımlandı! Masumlar Apartmanı 3. bölüm izle

30.09.2020 07:31 | Son Güncelleme: 30.09.2020 07:55

Masumlar Apartmanı 3. bölüm ile Salı akşamı TRT1 ekranlarında sevenleriyle buluştu. Masumlar Apartrmanı oyuncuları ile dikkat çekmeye devam ederken yeni bölüm fragmanı da aratılmaya başladı. Masumlar Apartmanı 4. yeni bölüm fragmanı haberimizde.

Gülseren Budayıcıoğlu'nın kitabından uyarlanan Masumlar Apartmanı dizisi konusuyla büyük ilgi görüyor. Dizinin 3. son bölümün eİnci ile Han'ın aşkları damga vurdu. İzleyenler, Masumlar Apartmanı yeni bölümde neler olacak şimdiden merak etmeye başladı. İşte, Masumlar Apartmanı dizisi detayları...

MASUMLAR APARTMANI 3. BÖLÜM İZLE...

MASUMLAR APARTMANI 4. BÖLÜM FRAGMANI!

Yayımlanan yeni bölüm fragmanında, Safiye babası Hikmet'e yıllardır içinde tuttuklarını haykırırken Hikmet olduğu yere yığılır. Kardeşler babalarını kurtarmak için çırpınırken, yardım eli umulmadık yerden, İnci'nin dedesinden gelecektir. Han ise İnci'ye evlilik teklifi eder.

Masumlar Apartmanı 4. bölüm fragmanı yayımlandı! Masumlar Apartmanı 3. bölüm izle

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İnci'yi odada kardeşiyle uyurken gören Safiye deliye döner ve onu cezalandırmak için hemen harekete geçer. İnci'nin dedesiyle ilişkisi büyük yara alır. Aşkı ve dedesi arasında kalan İnci'yi zor bir karar beklemektedir. Öte yandan İnci'nin evlerine girmesini hazmedemeyen Safiye, temizlik işini tehlikeli bir boyuta vardırır. Uygar'ın yapacağı son hamle ise İnci'yi daha da zor durumda bırakacaktır.

Masumlar Apartmanı 4. bölüm fragmanı yayımlandı! Masumlar Apartmanı 3. bölüm izle
Masumlar Apartmanı 4. bölüm fragmanı yayımlandı! Masumlar Apartmanı 3. bölüm izle
Masumlar Apartmanı 4. bölüm fragmanı yayımlandı! Masumlar Apartmanı 3. bölüm izle
Masumlar Apartmanı 4. bölüm fragmanı yayımlandı! Masumlar Apartmanı 3. bölüm izle

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