Masumlar Apartmanı 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT Masumlar Apartmanı 23. bölüm full izle!

Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Masumlar Apartmanı fragman! Masumlar Apartmanı 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT Masumlar Apartmanı 23. bölüm full izle!

MASUMLAR APARTMANI 24. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

23 Şubat Salı akşamı yayınlanan 23. bölümde izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başardı. Merakla beklenen Masumlar Apartmanı 24. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Detayları haberimizden takip edebilirsiniz.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Han, Esra'ya yaptığı açıklamalarla durumu bir kez daha kurtardığını düşünürken, Esra'nın çok daha fazlasını gördüğünden habersizdir. Esra öğrendiklerinin şokuyla ne yapacağını bilmez haldedir. Sonunda İnci'ye anlatır. İnci için durum bu kez sadece bir şüpheden ibaret olmaktan çıkmıştır. Araştırmaya girişir.

Naci ise Safiye'ye bu sefer öncekinden çok daha büyük bir sürpriz hazırlar. Ancak işler planladığı gibi gitmez. Artık Naci için gerçeklerle yüzleşme vaktidir.

Hikmet'in hastalığı yüzünden yaşadığı kafa karışıklığı, Gülben ve Esat'ı çok zor bir durumda bırakır. Neriman ise okulda Gamze'nin meydan okumasını kabul eder ve yepyeni bir heyecan keşfeder. Bu keşif, onu hiç tanımadığı tehlikeli sulara yönlendirir. Esra'nın apartmandan gelen kokuyu takip etmesi ise ortalığı iyice karıştıracak olaylar silsilesini başlatır.

Senaryosu Dr. Gülseren Budaycıoğlu'nun kitabından alınarak hazırlanan ve gerçek hayata dayalı hikayelerden oluşan dizide, psikolojik sorunlarla boğuşan bir ailenin yaşadığı sıkıntılar ve aile olmanın sağladığı dayanışma ile bu sıkıntıların üstesinden gelmek için sergilediği çabalar anlatılıyor.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM İZLE!