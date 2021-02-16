Masumlar Apartmanı 22. bölüm fragmanı izle! TRT Masumlar Apartmanı 21. bölüm full izle!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Masumlar Apartmanı 22. bölüm fragmanı izle! TRT Masumlar Apartmanı 21. bölüm full izle!

16.02.2021 08:46 | Son Güncelleme: 16.02.2021 08:50
Masumlar Apartmanı 22. bölüm fragmanı izle! TRT Masumlar Apartmanı 21. bölüm full izle!

Yeni bölümü ile bu akşam ekrana gelecek Masumlar Apartmanı 22. bölüm fragmanı izle! Masumlar Apartmanı 21. bölüm full izle! Masumlar Apartmanı son bölüm izle! Masumlar Apartmanı fragman! Masumlar Apartmanı yeni bölüm izle!

İzleyiciyi ekrana kilitleyen Masumlar Apartmanı 22. bölüm fragmanı izle! Masumlar Apartmanı 21. bölüm full izle! Masumlar Apartmanı 21. bölüm izle! Masumlar Apartmanı son bölümde neler oldu?

MASUMLAR APARTMANI 22. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Safiye, dünya için küçük, kendi için büyük olan o ilk adımı atmıştır artık. Ev halkı Safiye'nin değişimiyle yıllardır belki de ilk kez umutlanır. Yukarıda ise hiç umulmadık biri, günlüğe bakar ve Naci'nin hastalığını öğrenir. Ege ise Neriman'la arasını düzeltme çabası içindedir ancak Neriman karşılık vermez. Ancak ikisinin arasındaki durumu fark eden biri, Ege ve Neriman'ı bir araya getirmek için bir hamle yapar. İnci, Han'dan sakladığı sırrı daha fazla içinde tutamaz ve itiraf eder. Bunu öğrenen Han, öfkesini dizginleyemez. Safiye ise sözleştikleri saatte, apartmanın girişinde heyecanla Naci'nin gelişini bekler. Senaryosu Dr. Gülseren Budaycıoğlu'nun kitabından alınarak hazırlanan ve gerçek hayata dayalı hikayelerden oluşan dizide, psikolojik sorunlarla boğuşan bir ailenin yaşadığı sıkıntılar ve aile olmanın sağladığı dayanışma ile bu sıkıntıların üstesinden gelmek için sergilediği çabalar anlatılıyor.

MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI

Birkan Sokullu Han Derenoğlu

Farah Zeynep Abdullah İnci Özdemir/Derenoğlu

Ezgi Mola Safiye Derenoğlu

Merve Dizdar Gülben Derenoğlu

Gizem Katmer Neriman Derenoğlu

Metin Coşkun Hikmet Derenoğlu

Açelya Devrim Yılhan Hasibe Derenoğlu

Serpil Gül Meryem

Tansel Öngel Naci Ataç

Atilla Şendil Memduh

Emir Özden Ege Özdemir

Mert Asutay Haluk Özdemir

Ceren Yüksekkaya Ela Özdemir

Esra Ruşan Esra Şafak

Uğur Uzunel Esat Bilen

Barış Bağcı Cüneyt

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Osman Kavala Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Buse Varol Prens Harry Demet Özdemir
Spor Cenk Tosun Deniz Türüç Ünal Karaman Aykut Kocaman İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Masumlar Apartmanı 22. bölüm fragmanı izle! TRT Masumlar Apartmanı 21. bölüm full izle!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.2.2021 08:50:38. #1.15#
title