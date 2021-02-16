Masumlar Apartmanı 22. bölüm fragmanı izle! TRT Masumlar Apartmanı 21. bölüm full izle!

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MASUMLAR APARTMANI 22. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Safiye, dünya için küçük, kendi için büyük olan o ilk adımı atmıştır artık. Ev halkı Safiye'nin değişimiyle yıllardır belki de ilk kez umutlanır. Yukarıda ise hiç umulmadık biri, günlüğe bakar ve Naci'nin hastalığını öğrenir. Ege ise Neriman'la arasını düzeltme çabası içindedir ancak Neriman karşılık vermez. Ancak ikisinin arasındaki durumu fark eden biri, Ege ve Neriman'ı bir araya getirmek için bir hamle yapar. İnci, Han'dan sakladığı sırrı daha fazla içinde tutamaz ve itiraf eder. Bunu öğrenen Han, öfkesini dizginleyemez. Safiye ise sözleştikleri saatte, apartmanın girişinde heyecanla Naci'nin gelişini bekler. Senaryosu Dr. Gülseren Budaycıoğlu'nun kitabından alınarak hazırlanan ve gerçek hayata dayalı hikayelerden oluşan dizide, psikolojik sorunlarla boğuşan bir ailenin yaşadığı sıkıntılar ve aile olmanın sağladığı dayanışma ile bu sıkıntıların üstesinden gelmek için sergilediği çabalar anlatılıyor.

MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI

Birkan Sokullu Han Derenoğlu

Farah Zeynep Abdullah İnci Özdemir/Derenoğlu

Ezgi Mola Safiye Derenoğlu

Merve Dizdar Gülben Derenoğlu

Gizem Katmer Neriman Derenoğlu

Metin Coşkun Hikmet Derenoğlu

Açelya Devrim Yılhan Hasibe Derenoğlu

Serpil Gül Meryem

Tansel Öngel Naci Ataç

Atilla Şendil Memduh

Emir Özden Ege Özdemir

Mert Asutay Haluk Özdemir

Ceren Yüksekkaya Ela Özdemir

Esra Ruşan Esra Şafak

Uğur Uzunel Esat Bilen

Barış Bağcı Cüneyt