Masumlar Apartmanı 22. bölüm fragmanı izle! TRT Masumlar Apartmanı 21. bölüm full izle!
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MASUMLAR APARTMANI 22. BÖLÜM FRAGMANI İZLE
MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Safiye, dünya için küçük, kendi için büyük olan o ilk adımı atmıştır artık. Ev halkı Safiye'nin değişimiyle yıllardır belki de ilk kez umutlanır. Yukarıda ise hiç umulmadık biri, günlüğe bakar ve Naci'nin hastalığını öğrenir. Ege ise Neriman'la arasını düzeltme çabası içindedir ancak Neriman karşılık vermez. Ancak ikisinin arasındaki durumu fark eden biri, Ege ve Neriman'ı bir araya getirmek için bir hamle yapar. İnci, Han'dan sakladığı sırrı daha fazla içinde tutamaz ve itiraf eder. Bunu öğrenen Han, öfkesini dizginleyemez. Safiye ise sözleştikleri saatte, apartmanın girişinde heyecanla Naci'nin gelişini bekler. Senaryosu Dr. Gülseren Budaycıoğlu'nun kitabından alınarak hazırlanan ve gerçek hayata dayalı hikayelerden oluşan dizide, psikolojik sorunlarla boğuşan bir ailenin yaşadığı sıkıntılar ve aile olmanın sağladığı dayanışma ile bu sıkıntıların üstesinden gelmek için sergilediği çabalar anlatılıyor.
MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI
Birkan Sokullu Han Derenoğlu
Farah Zeynep Abdullah İnci Özdemir/Derenoğlu
Ezgi Mola Safiye Derenoğlu
Merve Dizdar Gülben Derenoğlu
Gizem Katmer Neriman Derenoğlu
Metin Coşkun Hikmet Derenoğlu
Açelya Devrim Yılhan Hasibe Derenoğlu
Serpil Gül Meryem
Tansel Öngel Naci Ataç
Atilla Şendil Memduh
Emir Özden Ege Özdemir
Mert Asutay Haluk Özdemir
Ceren Yüksekkaya Ela Özdemir
Esra Ruşan Esra Şafak
Uğur Uzunel Esat Bilen
Barış Bağcı Cüneyt