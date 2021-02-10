Masumlar Apartmanı 21. bölüm full izleme linki! Masumlar Apartmanı son bölüm tek parça izle! Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Masumlar Apartmanı 21. bölüm full izleme linki! Masumlar Apartmanı son bölüm tek parça izle! Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

10.02.2021 00:12 | Son Güncelleme: 10.02.2021 00:15
Masumlar Apartmanı 21. bölüm full izleme linki! Masumlar Apartmanı son bölüm tek parça izle! Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Salı günlerinin sevilen dizisi Masumlar Apartmanı bu akşam 21. bölümüyle TRT1 ekranlarına geldi! Masumlar Apartmanı yayınlanan son bölümü izlemek için haberimizdeki linkten yararlanabilirsiniz. Masumlar Apartmanı 21. bölüm full izleme linki! Masumlar Apartmanı son bölüm tek parça izle! Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerinde Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu, Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Metin Coşkun gibi oyuncuların yer aldığı ve Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun ünlü romanı "Madalyonun İçi" kitabından uyarlanan Masumlar Apartmanı yayınlandığı ilk günden itibaren büyük rağbet görüyor. Bu akşam 21. bölümüyle ekranlara gelen Masumlar Apartmanı dizisinin son bölümünü izlemek isteyenler için tüm detayları burada bulabilirsiniz...

TRT1 MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM FULL İZLEMEK İÇİN BURAYA TIKLAYABİLİRSİNİZ!

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Safiye, dünya için küçük, kendi için büyük olan o ilk adımı atmıştır artık. Ev halkı Safiye'nin değişimiyle yıllardır belki de ilk kez umutlanır. Yukarıda ise hiç umulmadık biri, günlüğe bakar ve Naci'nin hastalığını öğrenir.

Ege ise Neriman'la arasını düzeltme çabası içindedir ancak Neriman karşılık vermez. Ancak ikisinin arasındaki durumu fark eden biri, Ege ve Neriman'ı bir araya getirmek için bir hamle yapar. İnci, Han'dan sakladığı sırrı daha fazla içinde tutamaz ve itiraf eder. Bunu öğrenen Han, öfkesini dizginleyemez. Safiye ise sözleştikleri saatte, apartmanın girişinde heyecanla Naci'nin gelişini bekler.

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