Masumlar Apartmanı 21. bölüm full izleme linki! Masumlar Apartmanı son bölüm tek parça izle! Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerinde Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu, Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Metin Coşkun gibi oyuncuların yer aldığı ve Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun ünlü romanı "Madalyonun İçi" kitabından uyarlanan Masumlar Apartmanı yayınlandığı ilk günden itibaren büyük rağbet görüyor. Bu akşam 21. bölümüyle ekranlara gelen Masumlar Apartmanı dizisinin son bölümünü izlemek isteyenler için tüm detayları burada bulabilirsiniz...

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MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Safiye, dünya için küçük, kendi için büyük olan o ilk adımı atmıştır artık. Ev halkı Safiye'nin değişimiyle yıllardır belki de ilk kez umutlanır. Yukarıda ise hiç umulmadık biri, günlüğe bakar ve Naci'nin hastalığını öğrenir.

Ege ise Neriman'la arasını düzeltme çabası içindedir ancak Neriman karşılık vermez. Ancak ikisinin arasındaki durumu fark eden biri, Ege ve Neriman'ı bir araya getirmek için bir hamle yapar. İnci, Han'dan sakladığı sırrı daha fazla içinde tutamaz ve itiraf eder. Bunu öğrenen Han, öfkesini dizginleyemez. Safiye ise sözleştikleri saatte, apartmanın girişinde heyecanla Naci'nin gelişini bekler.