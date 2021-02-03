Masumlar Apartmanı 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 Masumlar Apartmanı 20. son bölüm izle

Masumlar Apartmanı 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı dizisinin 20. bölümü ardından araştırılmaya başladı. TRT1'in her hafta ayrı bir heyecana sahne olan dizisi Masumlar Apartmanı 20. yeni bölümüyle izleyicisi ile buluştu. Masumlar Apartmanı yeni (21) bölümde neler olacak? TRT 1 Masumlar Apartmanı 20. son bölüm izle

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MASUMLAR APARTMANI 21. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Masumlar Apartmanı 21. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

MASUMLAR APARTMANI 20. BÖLÜMDE NELER OLDU?

İnci, eve girmiş, yepyeni bir maceraya ilk adımı atmıştır. Her ne kadar sağlam durmakta kararlı olsa da daha ilk günden yaşadıkları onu umutsuzluğa sürükler. Han, İnci'yi rahat ettirmek için elinden geleni yapar ancak Safiye'nin planları başkadır.

Safiye, İnci'ye hayatı dar etmekle meşgulken Naci'den gelen bir sürpriz, bastırmaya çalıştığı duyguları tekrar canlandırır. Fakat Safiye direnmekte kararlıdır.

Gülben evdeki dengeleri korumaya çalışırken, Hikmet'in kafa karışıklığı İnci ve Safiye arasında yeni bir kriz yaratır.

Neriman ise Ege ve Gamze'nin birlikteliğinin acısını henüz atlatamamışken bir de Gamze'nin entrikalarıyla uğraşmak zorunda kalır ve sonunda patlar. Gülru'nun gitmeden önceki son hamlesi ise Safiye'ye yıllar önce kapattığı bir kapıyı yeniden açtırır.