Masumlar Apartmanı 10. bölüm fragmanı yayımlandı! Masumlar Apartmanı son fragmanı | Masumlar Apartmanı son bölüm full izle!

Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi adlı romanından uyarlanan gerçek bir hayat hikayesine dayanan Masumlar Apartmanı 10. bölüm fragmanı yayınlandı. Masumlar Apartmanı izle! Masumlar Apartmanı hangi gün, saat kaçta?

İlk bölümü 15 Eylül 2020 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Çağrı Vila Lostuvalı ve Ender Mıhlar'ın yaptığı dram türündeki Türk televizyon dizisi Masumlar Apartmanı 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı izle! Masumlar Apartmanı hangi gün, saat kaçta?

MASUMLAR APARTMANI HANGİ GÜN?

Masumlar Apartmanı Salı günü saat 20:00'da TRT ekranlarında yayınlanıyor. Peki, Masumlar Apartmanı 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Han'ın kız isteme sürpriziyle Memduh ve İnci büyük şok yaşar. Memduh ve İnci'nin arası yine bozulur. Ege evlendiklerini açıklamak yerine İnci ve Han'ın böyle bir 'oyuna' başvurmasına tepki gösterir. Okulda da sinirini Neriman'dan çıkarır. Han'ın attığı büyük adım Derenoğlu ailesine de yansır. Gülben Esat'a olan aşkı için harekete geçmeye karar verir. Önündeki en büyük engel ise Safiye'dir.

Uygar'ın yine başlarına bela açacağını düşünen Han, bu kez çok daha sert bir tepki verir. Bunun sonucunda ise Esra Han'ın karanlık tarafıyla tanışır. Ege Han'ın parasıyla okumamaya kararlıdır. Sonuçlarını düşünmeden yaptığı plan başını derde sokar. Gülben'in Esat için kurduğu hayallerin üzerine Safiye kabus gibi çöker. İki kardeş arasında ilk defa kılıçlar karşılıklı çekilir. Han İnci'yle aralarında olan gerilimin daha fazla uzamasını istemez. Kendini kısmen de olsa İnci'ye açmaya karar verir. Ancak işler planladığı gibi gitmeyecektir.

MASUMLAR APARTMANI 10. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Masumlar Apartmanı 10. bölüm fragmanı, 9. bölümün ardından yayımlandı.