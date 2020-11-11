Masumlar Apartmanı 10. bölüm fragmanı yayımlandı! Masumlar Apartmanı son fragmanı | Masumlar Apartmanı son bölüm full izle!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Masumlar Apartmanı 10. bölüm fragmanı yayımlandı! Masumlar Apartmanı son fragmanı | Masumlar Apartmanı son bölüm full izle!

11.11.2020 20:34 | Son Güncelleme: 11.11.2020 20:42
Masumlar Apartmanı 10. bölüm fragmanı yayımlandı! Masumlar Apartmanı son fragmanı | Masumlar Apartmanı son bölüm full izle!

Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi adlı romanından uyarlanan gerçek bir hayat hikayesine dayanan Masumlar Apartmanı 10. bölüm fragmanı yayınlandı. Masumlar Apartmanı izle! Masumlar Apartmanı hangi gün, saat kaçta?

İlk bölümü 15 Eylül 2020 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Çağrı Vila Lostuvalı ve Ender Mıhlar'ın yaptığı dram türündeki Türk televizyon dizisi Masumlar Apartmanı 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı izle! Masumlar Apartmanı hangi gün, saat kaçta?

MASUMLAR APARTMANI HANGİ GÜN?

Masumlar Apartmanı Salı günü saat 20:00'da TRT ekranlarında yayınlanıyor. Peki, Masumlar Apartmanı 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Han'ın kız isteme sürpriziyle Memduh ve İnci büyük şok yaşar. Memduh ve İnci'nin arası yine bozulur. Ege evlendiklerini açıklamak yerine İnci ve Han'ın böyle bir 'oyuna' başvurmasına tepki gösterir. Okulda da sinirini Neriman'dan çıkarır. Han'ın attığı büyük adım Derenoğlu ailesine de yansır. Gülben Esat'a olan aşkı için harekete geçmeye karar verir. Önündeki en büyük engel ise Safiye'dir.

Masumlar Apartmanı 10. bölüm fragmanı yayımlandı! Masumlar Apartmanı son bölüm full izle!

Uygar'ın yine başlarına bela açacağını düşünen Han, bu kez çok daha sert bir tepki verir. Bunun sonucunda ise Esra Han'ın karanlık tarafıyla tanışır. Ege Han'ın parasıyla okumamaya kararlıdır. Sonuçlarını düşünmeden yaptığı plan başını derde sokar. Gülben'in Esat için kurduğu hayallerin üzerine Safiye kabus gibi çöker. İki kardeş arasında ilk defa kılıçlar karşılıklı çekilir. Han İnci'yle aralarında olan gerilimin daha fazla uzamasını istemez. Kendini kısmen de olsa İnci'ye açmaya karar verir. Ancak işler planladığı gibi gitmeyecektir.

MASUMLAR APARTMANI 10. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Masumlar Apartmanı 10. bölüm fragmanı, 9. bölümün ardından yayımlandı.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM İZLE!

İlgili Haberler

Masumlar Apartmanı 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı izle!
Masumlar Apartmanı 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı izle!
Masumlar Apartmanı 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı son bölümde neler oldu?
Masumlar Apartmanı 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı son bölümde neler oldu?
Masumlar Apartmanı saat kaçta, hangi kanalda? Masumlar Apartmanı 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Masumlar Apartmanı saat kaçta, hangi kanalda? Masumlar Apartmanı 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Özgür Özel Lütfi Elvan İlham Aliyev Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin İlker Aksum Türkan Şoray Demet Akalın Yıldız Tilbe
Spor Tisserand Şenol Güneş Eddie Newton Rıza Çalımbay Abdullah Avcı
Daha Fazla Ölü Rusya Bursa Deprem
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Masumlar Apartmanı 10. bölüm fragmanı yayımlandı! Masumlar Apartmanı son fragmanı | Masumlar Apartmanı son bölüm full izle! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.11.2020 20:43:35. #1.14#
title