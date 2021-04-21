Masumiyet yeni bölüm canlı yayın HD izle! Masumiyet 9. bölüm full izle! Masumiyet 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Masumiyet yeni bölüm canlı yayın HD izle! Masumiyet 9. bölüm full izle! Masumiyet 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Masumiyet yeni bölüm canlı yayın HD izle! Masumiyet 9. bölüm full izle! Masumiyet 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

Ekranları sevilen dizisi Masumiyet bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Masumiyet dizisi izlemek isteyen izleyicilerimiz Masumiyet canlı izle! Masumiyet FOX TV canlı izle! Masumiyet son bölümde neler oldu? Masumiyet full HD canlı izle şeklinde aratıyor. Masumiyet canlı izleme linki haberimizde.

Diziseverlerin merakla beklediği Masumiyet bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Masumiyet dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Masumiyet canlı izle, Masumiyet FOX TV canlı izle! Masumiyet son bölümde neler oldu? Masumiyet full HD canlı izle, diye aratıyor. Peki, Masumiyet canlı izleme linki nedir? İşte detaylar…

MASUMİYET SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Harun, tuzağa düştüklerini anlar ve önlem almaya çalışır fakat Bahar, Timur tarafından akıl almaz şekilde kandırılır ve Harun'a olan güvenini kaybeder. Düştükleri acımasız tuzak, mahkemede korkunç bir iftira olarak karşılarına çıkar. Bahar, kızının davasını satmakla suçlanır ve bu korkunç suçlamayla gözünün önündeki perdeyi söküp atar. Hem, Timur'dan boşanmak için hem de Ela'nın, İlker'i aklayan ifadesini geçersiz kılmak için düğmeye basar. Bahar'ın Ela'yı psikiyatri heyetine sokma kararı Ilgaz cephesini karıştırır. Diğer yanda, annesinin düşürüldüğü durumu hazmedemeyen Ela, Bahar'a yardım etmek için radikal bir adım atar ve bu adım onu, bütün iradesiyle uzak durmaya çalıştığı İlker'e götürür. Bahar ve Harun, kendi yöntemleriyle Ilgazlar'a karşı harekete geçer. Ela'nın dengesi İlker tarafından bir kez daha sarsılırken, gerçek deprem ise Ilgazlar'da yaşanır.

MASUMİYET YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

İsmail, şok etkisi yaratan sözlerini geçiştirmeye çalışsa da, İsmail'in bir sırrı olduğunu anlayan Hale, duyduklarının peşini bırakmaz ve onu olay gecesine kadar götürecek yola doğru dönüşü olmayan bir adım atar. Babasıyla köprüleri atan İlker'e bir darbe de Ela'nın aldığı heyet raporu vurur. Ela'nın verdiği ifadeyi geçersiz kılan raporla birlikte, davanın gidişatı kökünden değişirken İlker ve Hale köşeye sıkışır. Ela yüzleşmek zorunda kaldığı gerçekle birlikte, İlker'e olan duygularından iyileşmek için çırpınsa da düşündüğünden çok daha zor bir süreç onu beklemektedir. Harun'un da topa girmesiyle, Hale'nin oyunları da ortalığa dökülür. Bahar ve Harun'un iş birliği Ilgaz cephesini yerle bir ederken olay gecesinin sarsıcı gerçeği de artık gün yüzüne çıkmıştır.

MASUMİYET CANLI İZLE (20.00)

MASUMİYET YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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