Masumiyet yeni bölüm canlı yayın HD izle! Masumiyet 8. bölüm full izle! Masumiyet 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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Diziseverlerin merakla beklediği Masumiyet bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Masumiyet dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Masumiyet canlı izle, Masumiyet FOX TV canlı izle! Masumiyet son bölümde neler oldu? Masumiyet full HD canlı izle, diye aratıyor. Peki, Masumiyet canlı izleme linki nedir? İşte detaylar…

MASUMİYET SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hale, Harun ve Bahar buluşmasını, kendi hedeflerine yönelik bir planın parçası haline getirirken İrem tamamen Hale'nin kontrolüne geçer. Banu'nun yönlendirmesiyle hareket eden Timur ise Hale'nin Bahar'a karşı en büyük silahı olur. Üzerine oynanan oyunlardan habersiz, evden kaçan kızının peşinde olan Bahar, Ela'nın nereye gittiğini anlayıp harekete geçer. Ela ise sığındığı eski yazlık evde hiç beklemediği bir anda karşısında İlker'i bulur.Aralarındaki büyük yüzleşme Ela'yı bir kez daha alt üst ederken, Bahar'ın attığı adım yüzleşmenin seyri değişir. Diğer yanda, İrem boşanma konusunda çark eder fakat İlker var gücüyle Ela'nın peşindedir. İrem, Hale'nin evliliğiyle ilgili telkinlerine rağmen soru işaretleri içindedir ve sorularının cevabı sadece Ela'dadır. Ilgazlar cephesinde her şey yolunda gidiyor gözükürken, Harun'un dengeleri değiştirecek gizli gündemleri vardır.

MASUMİYET YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Harun, tuzağa düştüklerini anlar ve önlem almaya çalışır fakat Bahar, Timur tarafından akıl almaz şekilde kandırılır ve Harun'a olan güvenini kaybeder. Düştükleri acımasız tuzak, mahkemede korkunç bir iftira olarak karşılarına çıkar. Bahar, kızının davasını satmakla suçlanır ve bu korkunç suçlamayla gözünün önündeki perdeyi söküp atar. Hem, Timur'dan boşanmak için hem de Ela'nın, İlker'i aklayan ifadesini geçersiz kılmak için düğmeye basar. Bahar'ın Ela'yı psikiyatri heyetine sokma kararı Ilgaz cephesini karıştırır. Diğer yanda, annesinin düşürüldüğü durumu hazmedemeyen Ela, Bahar'a yardım etmek için radikal bir adım atar ve bu adım onu, bütün iradesiyle uzak durmaya çalıştığı İlker'e götürür. Bahar ve Harun, kendi yöntemleriyle Ilgazlar'a karşı harekete geçer. Ela'nın dengesi İlker tarafından bir kez daha sarsılırken, gerçek deprem ise Ilgazlar'da yaşanır.

MASUMİYET CANLI İZLE (20.00)

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