Masumiyet neden final oluyor? Masumiyet sezon finali mi yoksa tamamen mi bitiyor?

Ekranların sevilen dizisi Masumiyet bugün final bölümü ile Fox TV'de yayınlanacak. Final bölümünün ardından izleyiciler, Masumiyet neden final yapıyor? Masumiyet bitiyor mu? Masumiyet bitecek mi? Masumiyet final mi olacak? Masumiyet sezon finali mi yoksa tamamen bitiyor mu? Resmi açıklama yapıldı mı?

Masumiyet bitiyor mu? Final mi olacak? Masumiyet hangi gün? Masumiyet neden bitiyor? Masumiyet neden final yapıyor? Masumiyet sezon finali mi yoksa tamamen mi bitiyor? Detaylar haberimizde.

MASUMİYET NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Önceleri Çarşamba günü yayınlanan Masumiyet artık Pazartesi günleri ekrana gelecek. Bugün ise final bölümüyle ekranlara gelecektir.

MASUMİYET FİNAL Mİ YAPIYOR?

Fox TV'nin sevilen dizisi bugün final bölümüyle ekranlara gelecek. Twitter'dan yapılan açıklamaya göre dizi bugün son bölüm olacak.

Twitter'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Aşk her şeyin üstesinden gelecek mi? #Masumiyet final bölümüyle bu akşam 20.00'de FOX'ta! @FOXTurkiye"

MASUMİYET SEZON FİNALİ Mİ YOKSA TAMAMEN Mİ BİTİYOR?

Yapılan açıklamaya göre dizi tamamen final yapacak. Çünkü sezon finali olsa 'sezon finali' ifadesi yer alırdı. Fakat 'final' olarak geçiyor. Haliyle dizi bugün final yapacaktır.

MASUMİYET OYUNCULARI KİMLER?

Hülya Avşar

Mehmet Aslantuğ

Deniz Çakır

İlayda Alişan

Serkay Tütüncü

Deniz Işın

Selen Uçer

Tolga Güleç

Neslihan Arslan

Asena Tuğal

Ertuğrul Postoğlu

Alayça Öztürk Gidişli

Kimya Gökçe Aytaç

Gizem Ergün

Asena Keskinci

Ozan Kaya Oktu

Sevgi Temel

Rüçhan Çalışkur

MASUMİYET DİZİSİ KONUSU

Sıradan bir annenin sıradan hayatı, kızının şiddet kurbanı olmasıyla bir gecede değişir ve doğrunun yanlışa, gerçeğin yalana karıştığı bir sürek avı başlar.24 Şubat gecesi, İstanbul'da öldü sanılarak yol kenarına atılmış bir genç kız bulunur. Öldüresiye dövülmüş genç kız, o gün doğum günü olan 19 yaşındaki Ela Yüksel'dir. Kızının doğum günü, hayatının en acı gününe dönüşen Ela'nın annesi Bahar, tanınmış iş insanı İlker Ilgaz'ı işaret eder. Acılı annenin hedefinde olan İlker, aile dostları Harun Orhun'un kızı İrem'le nikah masasına oturmak üzeredir. Kızı için adalet isteyen annenin zorlu yolculuğu başlarken Bahar'ın karşısına bir başka anne; İlker'in annesi Hale Ilgaz çıkar. İrem'in babası Harun ise, iki ateş arasında kalırken tarafını seçmek zorundadır. Bahar'ın suçlamalarıyla birlikte, Ela ve İlker'in, yalanların ve İrem'in gölgesinde yaşadıkları yasak aşk, mercek altına alınır. Korkunç şiddet olayının altından çıkan kanlı aşk üçgeni, üç ailenin de hayatını kökünden değiştirecektir.