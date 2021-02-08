Masumiyet ilk fragman yayınlandı! Masumiyet 1. bölüm fragmanı izle! Masumiyet dizisi konusu nedir ve oyuncuları kimlerdir?

FOX TV ekranlarında yakında başlayacak olan Masumiyet dizisinin ilk fragmanı yayınlandı! Herkesin merak ettiği Masumiyet 1. bölüm fragmanı ve Masumiyet dizisi konusu nedir ve oyuncuları kimlerdir? sorularının cevaplarını sizler için mercek altına aldık.

Başrollerinde Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır'ın yer aldığı Masumiyet dizisinin fragmanı uzun zamandır bekleniyordu. İlk olarak "Yaşı 19" adıyla yayın hayatına hazırlanan dizinin yeni adı "Masumiyet" oldu. Güçlü oyuncu kadrosuyla Masumiyet dizisi çok yakında FOX TV'de başlayacak! İşte Masumiyet ilk fragmanı!

MASUMİYET DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Evli ve iki çocuk annesi Bahar'ın (Deniz Çakır) hayatı, 19 yaşındaki kızının yanlış bir adama aşık olmasıyla değişir. Kızı Ela'nın (İlayda Alişan) ilk aşkı, yaşıtı bir üniversite öğrencisi değil babasının, başkasıyla evlenmek üzere olan 35 yaşındaki patronudur. Kızını bu yanlış ilişkiden kurtarmaya çalışan Bahar, ne yapsa da olacakların önüne geçemez. Bahar ve ailesinin hayatı, Ela'nın 19. yaş gününde sonsuza kadar değişir.

MASUMİYET OYUNCULARI KİMLERDİR?

Hülya Avşar

Mehmet Aslantuğ

Deniz Çakır

Tolga Güleç

İlayda Alişan

Serkay Tütüncü

Deniz Işın

Selen Uçer

Neslihan Arslan

Asena Tuğal

Ertuğrul Postoğlu

Alayça Öztürk Gidişli

Kimya Gökçe Aytaç

Gizem Ergün

Asena Keskinci

Ozan Kaya Oktu

Rüçhan Çalışkur