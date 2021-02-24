Masumiyet "Ela Yüksel" kimdir, gerçek adı ne? İlayda Alişan kimdir, kaç yaşında ve nereli? İlayda Alişan dizi ve filmleri!

Bu akşam FOX TV ekranlarında başlayan Masumiyet dizisi, konusu kadar oyuncuları ile de büyük ilgi gördü. Dizide Ela karakteri merak edildi. Peki, Masumiyet "Ela Yüksel" kimdir, gerçek adı ne? İlayda Alişan kimdir, kaç yaşında ve nereli? İlayda Alişan hangi dizilerde ve filmlerde oynadı?

Sıradan bir annenin sıradan hayatı, kızının şiddet kurbanı olmasıyla bir gecede değişir ve doğrunun yanlışa, gerçeğin yalana karıştığı bir sürek avı başlar. Anne rolünü Deniz Çakır, kızı Ela'yı ise İlayda Alişan canlandırmaktadır. Peki, Masumiyet "Ela Yüksel" kimdir, gerçek adı ne? İlayda Alişan kimdir, kaç yaşında ve nereli? İlayda Alişan hangi dizilerde ve filmlerde oynadı?

MASUMİYET "ELA YÜKSEL" KİMDİR?

Ela, Bahar'ın 19 yaşındaki kızı. Lise bitmiş, üniversite heyecanı başlamış. Her şeyi yapabileceğine inandığı, her yöne sapmak istediği yaşta. Yolun en başında… Tipik bir Z kuşağı mensubu. Bir tıkla dünyayı değiştiririm derken olmayacak bir aşkla koşup kendi dünyası değişecek.

İLAYDA ALİŞAN KİMDİR?

İlayda Alişan, 1996 yılında İstanbul'da doğdu. Bilgi Üniversitesi Moda Tasarım Bölümünde eğitimine devam etmektedir.

Kariyerine reklam filmlerinde oynayarak başlayan İlayda Alişan 2011 yılında Bir Çocuk Sevdim dizisi ile çıkış yapmıştır. Daha sonra Benim Adım Gültepe ve Serçe Sarayı, Bana Sevmeyi Anlat, Çukur dizilerinde rol almıştır.

2019-2020 yılları arasında Netflix orijinal dizisi Hakan: Muhafız'da Aylin karakterine hayat verdi. 2019'da Şampiyon'un kadrosuna katıldı. 2021 yılında Gain'in orijinal dizisi Terapist'te Özlem karakterini canlandırıyor.

MASUMİYET DİZİSİ KONUSU NEDİR?

24 Şubat gecesi, İstanbul'da öldü sanılarak yol kenarına atılmış bir genç kız bulunur. Öldüresiye dövülmüş genç kız, o gün doğum günü olan 19 yaşındaki Ela Yüksel'dir. Kızının doğum günü, hayatının en acı gününe dönüşen Ela'nın annesi Bahar, tanınmış iş insanı İlker Ilgaz'ı işaret eder. Acılı annenin hedefinde olan İlker, aile dostları Harun Orhun'un kızı İrem'le nikah masasına oturmak üzeredir. Kızı için adalet isteyen annenin zorlu yolculuğu başlarken Bahar'ın karşısına bir başka anne; İlker'in annesi Hale Ilgaz çıkar. İrem'in babası Harun ise, iki ateş arasında kalırken tarafını seçmek zorundadır. Bahar'ın suçlamalarıyla birlikte, Ela ve İlker'in, yalanların ve İrem'in gölgesinde yaşadıkları yasak aşk, mercek altına alınır. Korkunç şiddet olayının altından çıkan kanlı aşk üçgeni, üç ailenin de hayatını kökünden değiştirecektir.