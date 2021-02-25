Masumiyet ela ölüyor mu? Ela diziden ayrılacak mı? Masumiyet Ela kimdir? İlayda Alişan kimdir?

Ekranların yeni dizisi olan Masumiyet, 2. bölüm fragmanı ile gündeme geldi. Oyuncuları arasında Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır'ın da yer aldığı Masumiyet'in 2. bölüm fragmanına Ela'nın gözlerini açması damga vurdu. İzleyiciler Masumiyet ela ölüyor mu? Ela diziden ayrılacak mı? Masumiyet Ela kimdir? sorularının yanıtlarını aradı.

Masumiyet dizisi 1. bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Çarşamba akşamı ekrana gelen ilk bölümün ardından heyecanla beklenilen 2. bölüm fragmanı da yayınlandı. Oyuncuları arasında Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır'ın da yer aldığı Masumiyet'in 2. bölüm fragmanına Ela'nın gözlerini açması damga vurdu.

MASUMİYET 2. BÖLÜM FRAGMANINDA NELER OLUYOR?

Masumiyet 2. bölüm fragmanında İlker cezaevine naklediliyor. İlker'in babası İsmail Ilgaz basın açıklamasında, ' İlker Ilgaz diye bir oğlum yoktur.' diyor. Annesi ise Hale ise, 'Ben her zaman oğlumun yanındayım!' diyor.

Bahar ve Hale karşı karşıya geliyor. Bahar Hale'ye, 'Suçlu sizin oğlunuz. Suçu da çocuk yaşta bir genç kızı istismar etmesi.' diyor. Hale, 'Çok tehlikeli bir kelime Bahar Hanım. Ama benim oğluma bir şey olmaz.' yanıtını veriyor.

Fragmanın sonunda ise Ela'nın gözlerini açtığı görülüyor.

MASUMİYET 1. BÖLÜM ÖZETİ

Sıradan bir annenin sıradan hayatı, kızının şiddet kurbanı olmasıyla bir gecede değişir ve doğrunun yanlışa, gerçeğin yalana karıştığı bir sürek avı başlar.

MASUMİYET ELA KİMDİR?

Masumiyet dizisinin genç oyuncusu Ela'nın kim olduğu araştırılıyor. İlayda Alişan, Masumiyet dizisinde Ela karakterine hayat veriyor.

Masumiyet dizisinin Ela'sı Bahar'ın 19 yaşındaki kızıdır. Lise bitmiş, üniversite heyecanı başlamış. Her şeyi yapabileceğine inandığı, her yöne sapmak istediği yaşta. Yolun eeeen başında… Tipik bir Z kuşağı mensubu. Bir tıkla dünyayı değiştiririm derken olmayacak bir aşkla koşup kendi dünyası değişecek.

İLAYDA ALİŞAN KİMDİR?

Masumiyet dizisinde Ela'yı canlandıran İlayda Alişan, 1996 yılında İstanbul'da doğdu. Bilgi Üniversitesi Moda Tasarım Bölümünde eğitimine devam etmektedir.

Kariyerine reklam filmlerinde oynayarak başlayan İlayda Alişan 2011 yılında Bir Çocuk Sevdim dizisi ile çıkış yapmıştır. Daha sonra Benim Adım Gültepe ve Serçe Sarayı, Bana Sevmeyi Anlat, Çukur dizilerinde rol almıştır.

2019-2020 yılları arasında Netflix orijinal dizisi Hakan: Muhafız'da Aylin karakterine hayat verdi. 2019'da Şampiyon'un kadrosuna katıldı. 2021 yılında Gain'in orijinal dizisi Terapist'te Özlem karakterini canlandırıyor.