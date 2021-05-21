Masumiyet dizisinin final yapacağı iddiası

Yapımcılığını Gold Film'in üstlendiği Masumiyet dizisinin beklenen reyting sonuçlarına ulaşamaması nedeniyle final yapacağı iddia edilmişti. İddialar gündemde yerini korurken, diziden kötü haber geldi. FOX TV'de yayınlanan dizi, 13. bölümü ile birlikte ekranlara veda edecek.

Yapımcılığını Gold Film'in üstlendiği Masumiyet dizisiyle ilgili hayranlarını üzecek gelişmeler yaşanıyor. Başrollerinde Serkay Tütüncü, Deniz Çakır, Mehmet Aslantuğ, Hülya Avşar ve İlayda Alişan'ın olduğu Masumiyet dizisinde bir türlü netleşmeyen final kararı, sonunda netleşti.

13. BÖLÜMDE FİNAL YAPACAK

TV 100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre Hüla Avşar'ın final kararı alındığı öğrendikten sonra yapım şirketine büyük tepki gösterdiği iddia edilen dizi, 13. bölümü ile birlikte ekranlara veda edecek.