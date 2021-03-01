Masumiyet dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Masumiyet dizisi hangi kanalda, ne zaman başlayacak?

Masumiyet, Gold Film imzalı, yönetmeliğini Ömür Atay'ın yaptığı, senaryosunu Sırma Yanık'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisidir. Başrollerinde Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır yer almaktadır. Peki, Masumiyet dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Masumiyet dizisi hangi kanalda, ne zaman başlayacak?

Masumiyet, Gold Film imzalı, yönetmeliğini Ömür Atay'ın yaptığı, senaryosunu Sırma Yanık'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisidir. Başrollerinde Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır yer almaktadır. Peki, Masumiyet dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Masumiyet dizisi hangi kanalda, ne zaman başlayacak? Masumiyet ilk bölümde neler oldu? Masumiyet son bölümde neler oldu? Masumiyet yeni bölümde neler olacak? Masumiyet yeni bölüm fragmanı izle! Masumiyet 2. Bölüm izle! İşte detaylar haberimizde…

MASUMİYET DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Evli ve iki çocuk annesi Bahar'ın (Deniz Çakır) hayatı, 19 yaşındaki kızının yanlış bir adama aşık olmasıyla değişir. Kızı Ela'nın (İlayda Alişan) ilk aşkı, yaşıtı bir üniversite öğrencisi değil; babasının, başkasıyla evlenmek üzere olan 35 yaşındaki patronudur. Kızını bu yanlış ilişkiden kurtarmaya çalışan Bahar'ın çabaları sonuçsuz kalır. Bahar ve ailesinin hayatı, Ela'nın 19. yaş gününde değişecektir.

MASUMİYET DİZİSİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

• Hülya Avşar - Hale Ilgaz

• Mehmet Aslantuğ - Harun Orhun

• Deniz Çakır - Bahar Yüksel

• Tolga Güleç - Timur Yüksel

• İlayda Alişan - Ela Yüksel

• Serkay Tütüncü - İlker Ilgaz

• Deniz Işın - İrem Orhun

• Asena Tuğal - Banu Kaya

• Ertuğrul Postoğlu - İsmail Ilgaz

• Selen Uçer - Yelda Demirci

• Asena Keskinci - Hande Hancı

• Neslihan Arslan

• Rüçhan Çalışkur - Gülizar Yüksel

• Alayça Öztürk - Neva Hancı

• Kimya Gökçe Aytaç - Asu Ilgaz

• Gizem Ergün - Emel Yüksel

• Ozan Kaya Oktu - Umut Demirci

• Adin Külçe

• Almina Günaydın

• Sevgi Temel - Burçak

• Burcu Derya

• Ata Keskin

MASUMİYET HANGİ KANALDA, NE ZAMAN YAYINLANMAKTADIR?

Masumiyet dizisi her Çarşamba FOX Tv ekranlarında saat 20.00'de yayınlanmaktadır.

MASUMİYET SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sıradan bir annenin sıradan hayatı, kızının şiddet kurbanı olmasıyla bir gecede değişir ve doğrunun yanlışa, gerçeğin yalana karıştığı bir sürek avı başlar.

24 Şubat gecesi, İstanbul'da öldü sanılarak yol kenarına atılmış bir genç kız bulunur. Öldüresiye dövülmüş genç kız, o gün doğum günü olan 19 yaşındaki Ela Yüksel'dir. Kızının doğum günü, hayatının en acı gününe dönüşen Ela'nın annesi Bahar, tanınmış iş insanı İlker Ilgaz'ı işaret eder. Acılı annenin hedefinde olan İlker, aile dostları Harun Orhun'un kızı İrem'le nikah masasına oturmak üzeredir. Kızı için adalet isteyen annenin zorlu yolculuğu başlarken Bahar'ın karşısına bir başka anne; İlker'in annesi Hale Ilgaz çıkar. İrem'in babası Harun ise, iki ateş arasında kalırken tarafını seçmek zorundadır. Bahar'ın suçlamalarıyla birlikte, Ela ve İlker'in, yalanların ve İrem'in gölgesinde yaşadıkları yasak aşk, mercek altına alınır. Korkunç şiddet olayının altından çıkan kanlı aşk üçgeni, üç ailenin de hayatını kökünden değiştirecektir.

MASUMİYET SON BÖLÜM İLE!

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