Masumiyet dizisi final mi yapıyor?

Reyting yarışına fırtına gibi bir giriş yapan Masumiyet dizisi için şoke eden bir karar alındı. Yayınlandığı ilk haftalarının ardından düşüşe geçen Masumiyet dizisinin erken final yapıp yapmayacağına bugün yayınlanacak bölüm sonrası karar verilecek.