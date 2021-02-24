Masumiyet canlı izle! Fox TV Masumiyet 1. yeni bölüm canlı izleme linki! Masumiyet konusu ne?
Masumiyet bugün başlıyor. Masumiyet saat 20:00 'da Fox TV'de başladı. Ekranların yeni dizisi Masumiyet'i Fox TV'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Masumiyet canlı izle! Masumiyet yeni bölüm ne zaman? Masumiyet son bölümde neler oldu? Masumiyet canlı izleme linki!
Başrollerinde Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır'ın yer aldığı Masumiyet dizisi bugün başladı. Seyirciler dizinin 2. bölüm fragmanı çıktı mı merak etti. Peki, Masumiyet dizisi konu ne, dizi oyuncuları kimler? Masumiyet 2. bölüm fragmanı çıktı mı?
MASUMİYET DİZİSİ KONUSU NE?
Evli ve iki çocuk annesi Bahar'ın (Deniz Çakır) hayatı, 19 yaşındaki kızının yanlış bir adama aşık olmasıyla değişir. Kızı Ela'nın (İlayda Alişan) ilk aşkı, yaşıtı bir üniversite öğrencisi değil babasının, başkasıyla evlenmek üzere olan 35 yaşındaki patronudur. Kızını bu yanlış ilişkiden kurtarmaya çalışan Bahar, ne yapsa da olacakların önüne geçemez. Bahar ve ailesinin hayatı, Ela'nın 19. yaş gününde sonsuza kadar değişir.
MASUMİYET 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Dizinin 2. bölüm fragmanı henüz çıkmadı. Bugünkü yeni bölümün ardından 2. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor.
MASUMİYET 1. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
BİR GECEDE DEĞİŞEN HAYATLARIN HİKAYESİ
Sıradan bir annenin sıradan hayatı, kızının şiddet kurbanı olmasıyla bir gecede değişir ve doğrunun yanlışa, gerçeğin yalana karıştığı bir sürek avı başlar.
24 Şubat gecesi, İstanbul'da öldü sanılarak yol kenarına atılmış bir genç kız bulunur. Öldüresiye dövülmüş genç kız, o gün doğum günü olan 19 yaşındaki Ela Yüksel'dir. Kızının doğum günü, hayatının en acı gününe dönüşen Ela'nın annesi Bahar, tanınmış iş insanı İlker Ilgaz'ı işaret eder. Acılı annenin hedefinde olan İlker, aile dostları Harun Orhun'un kızı İrem'le nikah masasına oturmak üzeredir. Kızı için adalet isteyen annenin zorlu yolculuğu başlarken Bahar'ın karşısına bir başka anne; İlker'in annesi Hale Ilgaz çıkar. İrem'in babası Harun ise, iki ateş arasında kalırken tarafını seçmek zorundadır. Bahar'ın suçlamalarıyla birlikte, Ela ve İlker'in, yalanların ve İrem'in gölgesinde yaşadıkları yasak aşk, mercek altına alınır. Korkunç şiddet olayının altından çıkan kanlı aşk üçgeni, üç ailenin de hayatını kökünden değiştirecektir.
MASUMİYET OYUNCULARI KİMLER?
Hülya Avşar - Hale Ilgaz
Mehmet Aslantuğ - Harun Orhun
Deniz Çakır - Bahar Yüksel
Tolga Güleç - Timur Yüksel
İlayda Alişan - Ela Yüksel
Serkay Tütüncü - İlker Ilgaz
Deniz Işın - İrem Orhun
Asena Tuğal - Banu Kaya
Ertuğrul Postoğlu - İsmail Ilgaz
Selen Uçer - Yelda Demirci
Asena Keskinci - Hande Hancı
Neslihan Arslan
Rüçhan Çalışkur - Gülizar Yüksel
Alayça Öztürk - Neva Hancı
Kimya Gökçe Aytaç - Asu Ilgaz
Gizem Ergün - Emel Yüksel
Ozan Kaya Oktu - Umut Demirci
Adin Külçe
Almina Günaydın
Sevgi Temel
Burcu Derya
Ata Keskin