Masumiyet 7. Bölüm fragmanı izle! FOX TV Masumiyet yeni bölüm fragmanı izle! Masumiyet 6. bölüm izle

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MASUMİYET 6. bölüm FULL İZLE!

Masumiyet dizisi FOX TV ekranlarında 6. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 6. bölümün ardından şimdi de Masumiyet 7. bölüm için araştırmalarına başladılar. Masumiyet 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Masumiyet 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Masumiyet 7. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

MASUMİYET 7. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

MASUMİYET 7. BÖLÜM ÖZETİ

Hale, Harun ve Bahar buluşmasını, kendi hedeflerine yönelik bir planın parçası haline getirirken İrem tamamen Hale'nin kontrolüne geçer. Banu'nun yönlendirmesiyle hareket eden Timur ise Hale'nin Bahar'a karşı en büyük silahı olur. Üzerine oynanan oyunlardan habersiz, evden kaçan kızının peşinde olan Bahar, Ela'nın nereye gittiğini anlayıp harekete geçer. Ela ise sığındığı eski yazlık evde hiç beklemediği bir anda karşısında İlker'i bulur. Aralarındaki büyük yüzleşme Ela'yı bir kez daha alt üst ederken, Bahar'ın attığı adım yüzleşmenin seyri değişir. Diğer yanda, İrem boşanma konusunda çark eder fakat İlker var gücüyle Ela'nın peşindedir. İrem, Hale'nin evliliğiyle ilgili telkinlerine rağmen soru işaretleri içindedir ve sorularının cevabı sadece Ela'dadır. Ilgazlar cephesinde her şey yolunda gidiyor gözükürken, Harun'un dengeleri değiştirecek gizli gündemleri vardır.

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MASUMİYET DİZİSİNİN KONUSU

Evli ve iki çocuk annesi Bahar'ın (Deniz Çakır) hayatı, 19 yaşındaki kızının yanlış bir adama aşık olmasıyla değişir. Kızı Ela'nın (İlayda Alişan) ilk aşkı, yaşıtı bir üniversite öğrencisi değil babasının, başkasıyla evlenmek üzere olan 35 yaşındaki patronudur. Kızını bu yanlış ilişkiden kurtarmaya çalışan Bahar, ne yapsa da olacakların önüne geçemez. Bahar ve ailesinin hayatı, Ela'nın 19. yaş gününde sonsuza kadar değişir.