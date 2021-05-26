Masum 431. bölüm fragmanı izle! KANAL 7 Masum yeni bölüm fragmanı izle! Masum 430. bölüm izle

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MASUM 430. Bölüm FULL İZLE!

Masum dizisi KANAL 7 ekranlarında 430. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 430. bölümün ardından şimdi de Masum 431. bölüm için araştırmalarına başladılar. Masum 431. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Masum 431. bölüm fragmanı yayınlandı. Masum 431. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

MASUM 431. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Masum 431. bölüm fragmanı izle!

MASUM 431. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Mansi evin kendisine ait olan kısmını açık arttırmayla satışa çıkarır. Bunu duyan Gopi ona bağırmaya başlar fakat Mansi onu susturur. Tüm ailesi Gopi'yi teselli etmeye çalışır. Kokila ve Urmila'dan güç alan Gopi, bu durumdan kurtulmaya çalışır. Cagi ise Gopi'yi neşelendirmek için elinden geleni yapar. Fakat Gopi'nin sürekli olumsuz olması Cagi'yi kızdırır. Kendisine inanmayanlarla aynı planın içinde olamayacağını söyleyen Cagi oyundan vazgeçtiğini söyler. Urmila Cagi'yi geri dönmeye ikna edebilecek mi?

MASUM 430. BÖLÜM İZLE

Masum 430. bölüm izlemek için tıklayınız!

MASUM DİZİSİNİN KONUSU

Evlilikleri süresince birçok probleme göğüs geren Ahem ve Gopi'nin romantik öyküsü Masum ile izleyiciye aktarılıyor.

Başrollerini Devoleena Bhattacharjee ve Muhammed Nazım'ın üstlendiği, orijinal adı Saath Nibhaana Saathiya olan Masum ekranlarda fırtınalar estiriyor. Yönetmen koltuğunda Bhagwan Yadav ile Pawan Kumar'ın oturduğu ve yayınlandığı dönemde büyük bir ilgi gören Masum, her gün 15.20'de Kanal 7'de…

Birbirlerine kör kütük aşık olan Gopi ve Ahem'in hikayesinin anlatıldığı Masum saflığı, sevgiyi ve gerçek aşkı izleyicisine hissettirecek. Gopi'nin ailesi ölünce dayısı onu evlatlık alır ve onu öz çocuklarından ayırmaz. Gopi, sevecen kalbiyle herkesin dikkatini çeker. Okuma yazması olmayan Gopi, iyiliğin ve sevginin tüm engelleri aşacağını düşünür. Hikaye, Kokila Modi'nin oğlu Ahem için mükemmel bir gelin arayışı ile başlar. Kokila Gopi'yi gelini olarak seçer. Ahem, Gopi'nin okuma yazma bilmediğinden habersiz bu evliliği kabul eder. İlk başta zorunluluk olan bu evlilik daha sonra her iki genç için de büyük bir aşka dönüşür.