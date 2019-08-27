Masters Of The Universe Filmi

Masters Of The Universe Filmi

Masters of the Universe filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Masters of the Universe filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

27.08.2019 11:53
Masters Of The Universe Filmi

1987'de yapılan ilk Evrenin Hakimi (Master of Universe) filminden farklı olarak 90'lı yıllarda televizyon ekranında seyrettiğimiz He-Man efsanesi yeniden beyaz perdede...

Sony Pictures'ın yapımcılığını üstlendiği yeni nesil He-Man filminin yönetmenliğini Aaron ve Adam Nee ikilisi üstleniyor. Senaryoda ise David S. Goyer'in imzası bulunurken He-Man karakterine Noah Centineo hayat veriyor.

Yönetmen: Aaron Nee, Adam Nee

Senaryo: David S. Goyer, Matt Holloway, Art Marcum, Christopher L. Yost

Oyuncular: Noah Centineo

Filmin Türü: Aksiyon

Orijinal Adı: Masters of the Universe

Yapımcı Firma: Sony Pictures

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: Warner Bros Turkey

Vizyon Tarihi: 05.03.2021


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Kaynak: InterSinema.com
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