Masters Of The Universe Filmi
Masters of the Universe filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Masters of the Universe filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
1987'de yapılan ilk Evrenin Hakimi (Master of Universe) filminden farklı olarak 90'lı yıllarda televizyon ekranında seyrettiğimiz He-Man efsanesi yeniden beyaz perdede...
Sony Pictures'ın yapımcılığını üstlendiği yeni nesil He-Man filminin yönetmenliğini Aaron ve Adam Nee ikilisi üstleniyor. Senaryoda ise David S. Goyer'in imzası bulunurken He-Man karakterine Noah Centineo hayat veriyor.
Yönetmen: Aaron Nee, Adam Nee
Senaryo: David S. Goyer, Matt Holloway, Art Marcum, Christopher L. Yost
Oyuncular: Noah Centineo
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: Masters of the Universe
Yapımcı Firma: Sony Pictures
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: Warner Bros Turkey
Vizyon Tarihi: 05.03.2021
Masters of the Universe Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.