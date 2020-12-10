Masterchef yemekleri: Mercan Resifi nasıl yapılır? 10 Aralık 2020 Masterchef Mercan Resifi yemeği tarifi!
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Masterchef yemekleri: Mercan Resifi nasıl yapılır? 10 Aralık 2020 Masterchef Mercan Resifi yemeği tarifi!

10.12.2020 23:57 | Son Güncelleme: 11.12.2020 00:00
Masterchef yemekleri: Mercan Resifi nasıl yapılır? 10 Aralık 2020 Masterchef Mercan Resifi yemeği tarifi!

MasterChef Türkiye'de bu akşam bireysel dokunulmazlık oyununda Somer şefin imza tabağı Mercan Resifi adlı yemeğin yapılması istendi. Peki Mercan Resifi nasıl yapılır? 10 Aralık 2020 Masterchef Mercan Resifi yemeği tarifi!

MasterChef Türkiye'de bu akşam bireysel dokunulmazlık oyununda Somer şefin imza tabağı Mercan Resifi adlı yemeğin yapılması istendi. Peki Mercan Resifi nasıl yapılır? 10 Aralık 2020 Masterchef Mercan Resifi yemeği tarifi! İşte detaylar haberimizde...

MERCAN RESİFİ MALZEMELERİ

Nane köpüğü;

Taze nane

Yumurta beyazı

Buz

Tuz

MERCAN RESİFİ YAPILIŞI

1 mayonez tenceresinde çırpıcı yardımı ile yumurta beyazını köpürtün. Taze naneleri 15 saniye haşlayıp ardından buzlu suda soğutunuz. Soğuttuğunuz naneleri birazcık su ile el blenderında sıvı hale getiriniz. Kabartığımız yumurta beyazı ile harmanlayıp üzerinde kalan köpüğü kullanabilirsiniz.

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