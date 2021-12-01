Masterchef yemekleri! Masterchef gullurikya tatlısı tarifi! Gullurikya tatlısı nasıl yapılır? Gullurikya tatlısı tarifi nedir?

Gullurikya tatlısı tarifi, Masterchef izleyicileri tarafından sorgulanıyor. Kıbrıs tatlısı olan gullurikya tatlısı, tarifi, malzemeler ve püf noktası haberimizde. Masterchef gullurikya tatlısı tarifi! Gullurikya tatlısı nasıl yapılır? Gullurikya tatlısı tarifi nedir? detayları sizler için derledik.

GULLURİKYA TATLISI MALZEMELERİ NELER?

Hamuru için:

1 su bardağı un

1 çay bardağı sıvı yağ

2/3su bardağı su

Pişirmek için:

1su bardağı harnup pekmezi

1/2su bardağı su

GULLURİKYA TARİFİNİN PÜF NOKTASI

Hamurun kıvamını ayarlayabilmek için un veya su ilavesi yapabilirisiniz. Pişirmek için kullanılan harnup pekmezi, bu tatlının olmazsa olmazı, yerine başka bir pekmez kullanırsanız, orjinal tadını bulamazsınız.

GULLURİKYA NASIL YAPILIR?

Un, yağ ve suyu karıştırıp yoğurarak, kulak memesi kıvamında bir hamur elde edin.

Hazırladığınız bu hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartın ve iki elinizin arasında yuvarlayarak bir ip gibi uzatın. Ardından hamuru spiral şeklinde dolayarak gullurikyanın şeklini verin.

Bir tencerede su ve pekmezi kaynatın. Kaynayan pekmezli suya hazırladığınız hamurları atın ve bu şekilde yaklaşık 20 dakika kaynatın.

Pişirme süresinin sonunda gullurikyalarınızı tencereden alın ve servis edin

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