MasterChef Yemekleri | MasterChef Beef Wellington tarifi! Beef wellington ekmek nasıl yapılır?
MasterChef yöresel yemek tariflerinin yanı sıra farklı batı mutfağı yemeklerini de sunmaya devam ediyor. MasterChef Beef Wellington tarifi gelecek bölümde yayınlanacak ve takımlar arasında rekabete sebep olacak bir yemek. Peki farklı ve bir o kadar da lezzetli görünen Beef Wellington ekmeği nasıl yapılır?
MasterChef programda yarışmacıların yaptığı yöresel yemeklerin yanı sıra farklı lezzetler de bir o kadar ilgi çekiyor. MasterChef önümüzdeki bölümünde yarışmacıların yapacağı Beef Wellington da izleyenler tarafından merak ediliyor. Bir Amerikan lezzeti olan Beef Wellington ekmeği yapılışı biraz zor da olsa lezzetine doyum olmayan bir tarif. İşte en güzel ve tam ölçüleriyle Beef Wellington tarifi!
BEEF WELLİNGTON TARİFİ
Malzemeler:
- 6 adet hazır milföy hamuru
- 3/4 su bardağı ceviz içi
- 300 gram mantar
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- Yarım çay kaşığı tuz
- Yarım çay kaşığı karabiber
- 8 dilim füme et
Bonfilenin mühürlenmesi için:
- 800 gram bütün bonfile
- 1 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber
- 1 çay ince çekilmiş deniz tuzu
- 1 tatlı kaşığı hardal
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
Üzeri için:
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 yumurtanın sarısı
YAPILIŞI:
- Sinirlerinden ve yağından iyice arındırılmış bonfileyi iyice kurulayalım ve tuz ve karabiberle ovalım.
- Büyükçe bir tavayı (döküm olursa çok iyi olur) ocağa alalım ve ısıtalım. Zeytinyağımı ekleyelim ve eti mühürlemeye başlayalım. Eti yüksek ateşte içi sulu ve yumuşak kalacak fakat üzeri iyice pişecek şekilde mühürleyelim. Bunun için her bir tarafını 3 dakika pişirmek yeterli olacaktır.
- Etin suyunu atmayalım, bir kenara alalım. Mantarlara güzel bir lezzet katacaktır.
- Etin üzerine 1 tatlı kaşığı hardalı sürelim ve cevizleri çekip, serpelim.
- Mantarları yıkadıktan sonra iyice kurulayalım. Kabuklarını soyalım ve mutfak robotuna alalım. Mantarları iyice çekelim. Çektiğimiz mantarları 1 kaşık zeytin yağında kavurmaya başlayalım. Yaklaşık 5 dakika ezmeden pişirelim. Daha sonra bonfileye tuzu ve karabiber ekleyelim ve harlı ateşten alalım.
- Tezgaha streç film serelim ve milföyleri bir merdane yardımıyla açarak streç filmin üzerine serelim. Hiçbir boşluk kalmamalı.
- Daha sonra milföylerin üzerine füme etlerimizi dizelim. Füme etlerin üzerine mantarlı ve cevizli karışımı sürelim. Daha sonra bonfileyi de yerleştirelim. Kalan milföyü de aynı şekilde bonfilenin üzerine yerleştirelim ve bonfileyi iyice kapatalım.
- Milföyün üzerine çırptığımız yumurta sarısı ve zeytinyağını da sürelim. 180 derecelik önceden ısıtılmış bir fırında yaklaşık 30 dakika pişirelim. Bu orta pişmiş bir kıvam olacaktır. Daha pişmiş olmasını isterseniz süreyi arttırabilirsiniz. Afiyet olsun!