MasterChef Yemekleri | MasterChef Beef Wellington tarifi! Beef wellington ekmek nasıl yapılır?

MasterChef yöresel yemek tariflerinin yanı sıra farklı batı mutfağı yemeklerini de sunmaya devam ediyor. MasterChef Beef Wellington tarifi gelecek bölümde yayınlanacak ve takımlar arasında rekabete sebep olacak bir yemek. Peki farklı ve bir o kadar da lezzetli görünen Beef Wellington ekmeği nasıl yapılır?

MasterChef programda yarışmacıların yaptığı yöresel yemeklerin yanı sıra farklı lezzetler de bir o kadar ilgi çekiyor. MasterChef önümüzdeki bölümünde yarışmacıların yapacağı Beef Wellington da izleyenler tarafından merak ediliyor. Bir Amerikan lezzeti olan Beef Wellington ekmeği yapılışı biraz zor da olsa lezzetine doyum olmayan bir tarif. İşte en güzel ve tam ölçüleriyle Beef Wellington tarifi!

BEEF WELLİNGTON TARİFİ

Malzemeler:

6 adet hazır milföy hamuru

3/4 su bardağı ceviz içi

içi 300 gram mantar

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

8 dilim füme et

Bonfilenin mühürlenmesi için:

800 gram bütün bonfile

1 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

1 çay ince çekilmiş deniz tuzu

1 tatlı kaşığı hardal

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Üzeri için:

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yumurtanın sarısı

YAPILIŞI: