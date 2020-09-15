MasterChef yemekleri! En güzel Şambali tarifi! Şambali tarifi nasıl yapılır?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

MasterChef yemekleri! En güzel Şambali tarifi! Şambali tarifi nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Şambali hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Şambali hazırladı. Peki, Şambali tarifi nedir? Şambali nasıl yapılır? Şambali nedir?

MasterChef yemekleri! En güzel Şambali tarifi! Şambali tarifi nasıl yapılır?
15.09.2020 20:50 | Son Güncelleme: 15.09.2020 20:54

Türk mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Şambali aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Şambali tarifi nasıl yapılır? Şambali nedir? Şambali nasıl yapılır, Şambali yapılırken nelere dikkat edilir?

ŞAMBALİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER:

1 kabartma tozu, 1 çay kaşığı karbonat, 3 su bardağı irmik, 1,5 su bardağı yoğurt, 1 çay bardağı şeker

Şerbeti için:

4 ,5 su bardağı şeker, 1 çay kaşığı limon suyu, 3 ,5 su bardağı su

YAPILIŞI

Geniş bir kapta şekeri ve yoğurdu karıştırın. Karışımın üzerine kalan diğer malzemeler ekleyin. Elde edeceğiz karışım biraz katı kıvamda olacak bu sizi korkutmasın. Sonra orta boy bir cam tepsi yağlayın ve üzerine boşaltın. Tepsideki karışımın üzerini düzeltmek için ellerinizi ıslatarak üzeri iyice düzeltin. Kaşık veya bıçak ile hafifçe tepsinin tabanına değmeyecek şekilde kesilecek yerleri çizilerek hatları ortaya çıkarın. Üzerine fıstık dizin ve önceden ısıtılmış 175 derecede ki fırına verin. 30 dakika altı üstü kızarıncaya pişirin.

ŞERBETİ

Tencereye su ve şeker alın. Kaynayıncaya kadar karıştırılarak şekerin erimesini sağlayın. Kaynayınca 12- 15 dakika kadar daha kayantın. Bu arada tatlı da pişmiş olacak. Sıcak şerbet fırından çıkan sıcak tatlının üzerine gezdirilir. 4- 5 saat iyice Şerbetini çekip dinlenen tatlı istenilen şekilde süsleyip servis edin. Afiyet olsun.

İlgili Haberler

MasterChef yemekleri! En güzel Fırın sütlaç tarifi! Fırın sütlaç nasıl yapılır? Fırın sütlaç nedir?
MasterChef yemekleri! En güzel Fırın sütlaç tarifi! Fırın sütlaç nasıl yapılır? Fırın sütlaç nedir?
MasterChef yemekleri! En güzel Gözleme tarifi! Gözleme nasıl yapılır? MasterChef'te ördek gözleme yapıldı, evde klasik gözleme yapıldı!
MasterChef yemekleri! En güzel Gözleme tarifi! Gözleme nasıl yapılır? MasterChef'te ördek gözleme yapıldı, evde klasik gözleme yapıldı!
MasterChef yemekleri! En güzel Kadın Budu Köfte tarifi! Kadın Budu Köfte nasıl yapılır? MasterChef'te ördek Kadın Budu Köfte yapıldı, evde klasik Kadı
MasterChef yemekleri! En güzel Kadın Budu Köfte tarifi! Kadın Budu Köfte nasıl yapılır? MasterChef'te ördek Kadın Budu Köfte yapıldı, evde klasik Kadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muharrem İnce Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Metin Özülkü Tuna Kiremitçi Ozan Çolakoğlu
Spor Falcao Adem Büyük Metin Oktay Burak Yılmaz Bülent Korkmaz
Daha Fazla Kız Kredi Bursa Türk Lirası
Şu an buradasınız: MasterChef yemekleri! En güzel Şambali tarifi! Şambali tarifi nasıl yapılır? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.9.2020 20:54:29. #1.14#
title