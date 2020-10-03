MasterChef yemekleri! En güzel şakşuka nasıl yapılır? Şakşuka tarifi

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel şakşuka hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında şakşuka hazırladı. Peki, şakşuka nedir? Şakşuka nasıl yapılır? Şakşuka nedir?

Türk mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Şakşuka aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, şakşuka nasıl yapılır? Şakşuka nedir? Şakşuka nasıl yapılır, Şakşuka yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te şakşuka yapıldı, evde klasik şakşuka yapıldı! İşte en güzel şakşuka!

ŞAKŞUKA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

-3 tane patlıcan

-1 tane kuru soğan

-2 tane kabak

-1 tane domates

-½ kaşık domates salçası

-2 diş sarımsak

-2 tane yeşil biber

-Zeytinyağı

-Maydanoz

-1 bardak sıcak su

ŞAKŞUKA NASIL YAPILIR?

Patlıcanları alacalı bir şekilde soyup küp küp doğrayın. Aynı şekilde domates ve kabakları da küp küp doğrayın. Ardından biberleri yarım ay şeklinde doğrayın. Soğanı yemeklik şekilde doğrayın. Sarımsakları ister rende ister ince bir şekilde doğrayın. Son olarak maydanozları de ince ince kıydıktan sonra derin bir tencerede patlıcanları ve kabakları kızartın.Sosu için Zeytinyağını ayrı bir tencerede kızdırın. Soğan ve sarımsakları hafifi kavurun. Üzerine biberleri atın ve kavurmaya devam edin. Domatesleri ve salçayı da üzerine ekledikten sonra kısık ateşte pişirin. Yaklaşık 10 dakika sonra üzerine suyunu dökün ve karıştırın. Kaynadıktan sonra sosu patlıcan ve kabakla karıştırın. Sıcak ya da soğuk olarak maydanozla servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.