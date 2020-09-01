MasterChef yemekleri! En güzel Mole tarifi! Mole nasıl yapılır? Mole nedir? MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Mole hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Mole hazırladı. Peki, Mole tarifi nedir? Mole nasıl yapılır? Mole nedir?

Sos sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif olan Mole aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Mole tarifi nasıl yapılır? Mole nedir? Mole nasıl yapılır, Mole yapılırken nelere dikkat edilir? İşte en güzel Mole tarifi!

MOLE NEDİR?

Mole Meksika mutfağına has bir sostur. Ancak mole, sos olmanın ötesinde Malzeme mutfağının en önemli ürünlerinden biridir ve 100'den fazla malzeme ile yapıldığı söylenmektedir.

EN GÜZEL MOLE TARİFİ

MOLE MALZEMELERİ

Yarım çay kaşığı kekik

2,5 su bardağı sebze suyu

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı un

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı tarçın

1 yemek kaşığı şekersiz kakao

1 çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet büyük soğan

4 diş sarımsak

1 adet jalapeno biberi

3 yemek kaşığı kırmızı toz biber

MOLE NASIL YAPILIR

Jalapeno biberini, soğanı ve sarımsağı ve ayıklayıp yemeklik şekilde doğrayın doğrayın. Tavada sıvı yağı kızdırın ve soğanları 5 dakika boyunca kavurun. Ardından jalapeno biberini ve sarımsağı da ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun. Unu ve baharatları içine atıp karıştırın. Bir müddet kavurmaya edin. Ocaktan tavayı alıp sebze suyunu karıştırın. El blenderi ile pürüzsüz kıvama gelene kadar ezin.

Tereyağı, domates salçası kakao ve tuzu ekleyip tavayı yeniden ocağa alarak karıştırın. Koyulaşıp sos kıvamı alana kadar pişirin. Afiyet olsun.