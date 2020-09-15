MasterChef yemekleri! En güzel Maç köftesi tarifi! Maç köftesi tarifi nasıl yapılır? MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Maç köftesi hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Maç köftesi hazırladı. Peki, Maç köftesi tarifi nedir? Maç köftesi nasıl yapılır? Maç köftesi nedir?

Türk mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Maç köftesi aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Maç köftesi tarifi nasıl yapılır? Maç köftesi nedir? Maç köftesi nasıl yapılır, Maç köftesi yapılırken nelere dikkat edilir?

MAÇ KÖFTESİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER:

600 gr kıyma, 1 adet küçük boy kuru soğan, 1 çay kaşığı tuz, karabiber, 1 tatlı kaşığı kimyon, 1 yemek kaşığı ayçiçek yağı, 6 dilim bayat ekmek içi,

MAÇ KÖFTESİ NASIL YAPILIR?

Bayat ekmeğin kabuk kısımlarını ayırın. Yumuşaması için ekmeği kenarda bekletin.

Kuru soğanı küçük parçalar halinde doğrayın.

Dana ve kuzu eti karışık orta yağlı kıymayı derin bir karıştırma kabına alın.

Soğanı, ayçiçek yağı, tuz, karabiber, kıymayı ve kimyonu karıştırın. Suda beklettiğiniz bayat ekmek içinin suyunu sıkıp köfte harcına ekleyin.

Köfte harcını köfte harcını 15-20 kadar yoğurun. Macun kıvamına gelen köfte harcını, buzdolabında en az 40 dakika kadar bekletin ve ceviz büyüklüğünde parçalara ayırın.

Elinizi ıslatıp köftelere yassı şekli verin.

Yağlanıp kızdırılmış bir ızgara ya da tercihen döküm bir tavada arkalı önlü ters çevirerek yüksek ateşte pişirin.

Piyazlık doğranmış kırmızı soğan ve maydanozla ekmek arası servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.