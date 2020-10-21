MasterChef yemekleri! En güzel Kuzu Sırtı tarifi! Kuzu Sırtı tarifi nasıl yapılır? Kuzu sırtı için gerekli malzemeler!

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Kuzu Sırtı hazırlamak için yarıştı. Kuzu Sırtı Mehmet Şef'in imza tabağı idi. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Kuzu Sırtı hazırladı. Peki, Kuzu Sırtı tarifi nedir? Kuzu Sırtı nasıl yapılır? Kuzu Sırtı nedir?