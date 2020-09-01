MasterChef yemekleri! En güzel Kuzu incik tarifi! Kuzu incik nasıl yapılır? Kuzu incik nedir?
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MasterChef yemekleri! En güzel Kuzu incik tarifi! Kuzu incik nasıl yapılır? Kuzu incik nedir?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Kuzu incik hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Kuzu incik hazırladı. Peki, Kuzu incik tarifi nedir? Kuzu incik nasıl yapılır? Kuzu incik nedir?

MasterChef yemekleri! En güzel Kuzu incik tarifi! Kuzu incik nasıl yapılır? Kuzu incik nedir?
01.09.2020 22:41 | Son Güncelleme: 01.09.2020 22:45

Et yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif olan Kuzu incik aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Kuzu incik tarifi nasıl yapılır? Kuzu incik nedir? Kuzu incik nasıl yapılır, Kuzu incik yapılırken nelere dikkat edilir? İşte en güzel Kuzu incik tarifi!

EN GÜZEL KUZU İNCİK TARİFİ
KUZU İNCİK MALZEMELERİ

Kuzu incik için malzemeler

1 adet soğan, 1 çorba kaşığı limon, dilediğiniz miktarda tuz, 3 tane kuzu incik, 2 çorba kaşığı zeytinyağı, 5 adet tane hallinde karabiber,

KUZU İNCİK TARİFİ NASIL YAPILIR?

Öncelikle kuzu incikleri iyice yıkayın.

Sonra kuzu incikleri limon, karabiber ve yağ ile iyice harmanlayın.

Harmanlanan kuzu incikleri derin bir düdüklü tencereye alın.

Tencereye bütün olarak soyduğunuz soğanı ilave edin.

Düdüklünün kapağını kapatın ve kuzu incikleri kısık ateşte pişirin.

Düdüklüden çıkan ilk sesle beraber tencerenin pimini indirin.

Sonra bu şekilde 1 saat pişirmeye bırakın.

1 saat sonra düdüklünün kapağı uygun şekilde açarak kuzu inciğin salmış olduğu suyu etin üzerinde gezdirin.

İsterseniz yanına bulgur pilavı veya pirinç pilavı yaparak seriş edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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