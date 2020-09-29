MasterChef yemekleri! En güzel Kuşkonmazlı risotto tarifi! Kuşkonmazlı risotto nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Kuşkonmazlı risotto hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Kuşkonmazlı risotto hazırladı. Peki, Kuşkonmazlı risotto nedir? Kuşkonmazlı risotto nasıl yapılır? Kuşkonmazlı risotto nedir?

Türk mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Kuşkonmazlı risotto aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Kuşkonmazlı risotto nasıl yapılır? Kuşkonmazlı risotto nedir? Kuşkonmazlı risotto nasıl yapılır, Kuşkonmazlı risotto yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Kuşkonmazlı risotto yapıldı, evde klasik Kuşkonmazlı risotto yapıldı! İşte en güzel Kuşkonmazlı risotto!

KUŞKONMAZLI RİSOTTO İÇİN GEREKLİ MALZEMELER:

2 yemek kaşığı tereyağı, 200 gr. parmesan peyniri, 1 su bardağı beyaz özel içecek, 1,5 lt. sebze suyu, 1 orta boy soğan, 500 gr. arborio pirinci, bir tutam toz şeker, bir tutam tuz, 16 yeşil kuşkonmaz, 3/4 çay bardağı zeytinyağı, 200 gr. soya fasulyesi,

KUŞKONMAZLI RİSOTTO NASIL YAPILIR?

Öncelikle zeytinyağının yarısı kuşkonmazları ile iyice ovun sonra ve ızgarada kızartın.

8 tane kuşkonmazı 2 cm uzunluğunda olacak şekilde kesin.

Geriye kalan 8 tanesini kuşkonmazı da 10 cm uzunluğunda kesin.

Soya fasulyelerini az miktarda toz şeker ve tuzile sıcak suda tatlandırın.

Ardından 2 dakika kaynatıp süzün.

Tencereye zeytinyağını alın ve ince kıyılmış soğanı da ekleyip soteleyin

Pirinçleri ekleyip 5-6 dakika kadar kısık ateşte kavurun.

Özel içeceği ekleyip saat yönünde karıştırın. Suyu çekilince sebze suyunun çeyreğini ekleyin ve pirinçler suyu çekinceye kadar bekleyin.

2 cm kesilmiş kuşkonmazları ve soya fasulyelerini de ilave edin. Kalan sebze suyunu da aynı şekilde ekleyerek işlemi tekrarlayın.

Ocağın altını kapattıktan sonra parmesan peyniri ve tereyağını da ekleyip hızlıca karıştırın. Risottoyu, uzun kesilmiş kuşkonmazlarla ve bebek hercai menekşelerle süsleyip servis yapın.

Afiyet olsun.