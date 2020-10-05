MasterChef yemekleri! En güzel balık buğulama tarifi! Balık buğulama için gerekli malzemeler nelerdir?

Masterchef Türkiye yarışmasında bugün kaptanlar balık buğulama ile düello yapıyor. Vatandaşlar balık buğulama nasıl yapılır onu araştırıyor. Peki balık buğulama tarifi nedir? Gerekli malzemeler nelerdir? Balık buğulama nasıl yapılır? Tüm detaylar sizlerle...

Masterchef Türkiye balık buğulama ile gündeme geldi. En güzel balık buğulama yemeği tarifini araştıran vatandaşlar internetten aratma yapıyor. Sizler için en güzel balık buğulama nasıl yapılır onu anlatacağız.

BALIK BUĞULAMA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

2 adet palamut (buzlu balık)

2 adet patates

1 adet domates

1 adet soğan

1 adet biber

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı salça

2 - 2 buçuk su bardağı su

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Maydanoz

Limon

BALIK BUĞULAMA NASIL YAPILIR?

Öncelikle balıkları güzelce temizliyoruz. Dilerseniz isteğinize göre kesip az miktarda tuzlayabilirsiniz. Tavaya ya da tencereye yağınızı dökün. Buraya yemeklik doğramış olduğunuz soğanları dizin. Üstüne yuvarlak dilimlenmiş patatesleri ilave edin. Bu patatesler ne çok ince ne de çok kalın olmalıdır. Ardından üstüne yuvarlak kesilmiş domates ve limonları ilave ediniz.

Sonrasında bir kasede suda salçayı eritip tuz ve baharatları da ekleyip karıştırın. Akabinde bu karışımı tavadaki malzemelerin üstüne katın. Son olarak burayı maydanozla süsleyip kapağını kapatıp orta ateşte pişirin. Takriben 30 dakika pişirin. Patates ve balıklar piştiğinde yemek hazırlanmış olur.

Afiyet olsun...