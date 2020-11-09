Masterchef yemekleri! Çiğ köfte tarifi, çiğ köfte nasıl yapılır? Çiğköftenin tarihi? Kolay çiğköfte yapımı!
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Masterchef yemekleri! Çiğ köfte tarifi, çiğ köfte nasıl yapılır? Çiğköftenin tarihi? Kolay çiğköfte yapımı!

09.11.2020 13:26 | Son Güncelleme: 09.11.2020 13:30
Masterchef yemekleri! Çiğ köfte tarifi, çiğ köfte nasıl yapılır? Çiğköftenin tarihi? Kolay çiğköfte yapımı!

Çiğköfte Türk kültüründe oldukça önemli bir yer taşır. Bu sebeple birçok yörede de çiğköfte yapılır ve tüketilir. Bazı yörelerde etli bazı yörelerde ise etsiz yapılabilen çiğköfte pek çok insan tarafından severek tüketilir.

Bu akşam da Furkan'ın elenmesinden sonra ilk yemekler yapılıyor olacak. Bir çiğköfte partisinin düzenleneceği gecede yarışmacılar bu geleneksel tat için kolları sıvayacak. Peki, en güzel çiğköfte nasıl yapılır? En güzel çiğköfte tarifi? En kolay çiğköfte yapımı?

Masterchef yemekleri! Çiğ köfte tarifi, çiğ köfte nasıl yapılır? Çiğköftenin tarihi? Kolay çiğköfte yapımı!

ÇİĞKÖFTE YAPIMI?

En güzel çiğköfteyi hazırlamak için bir kaç küçük püf noktaya ihtiyaç vardır. bunlardan ilki çiğköftenin çok iyi yoğrulması ve iyi bir bulgur kullanılmasıdır.

Malzemeler:

4,5 su bardağı köftelik ince bulgur

2 su bardağı sıcak su

3 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı pul biber

2 yemek kaşığı isot

2 yemek kaşığı kırmızı toz biber

3 diş sarımsak

1 çay bardağı sıvı yağ veya zeytinyağı

Yarım çay bardağı nar ekşisi

2 yemek kaşığı sumak

1,5 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

2 kuru soğan

1 tatlı kaşığı tuz

Masterchef yemekleri! Çiğ köfte tarifi, çiğ köfte nasıl yapılır? Çiğköftenin tarihi? Kolay çiğköfte yapımı!

Hazırlanışı:

Bulguru derince bir kaba alın ve üstüne 1,5 bardak sıcak suyu gezdirin. Üstünü kapatıp 10 dakika beklemeye alın. Bulgur kabarırken soğanı robottan çekin ve tel bir süzgeçte bastırarak suyunu sıkın. Otu da bir kaseye alın ve üstüne sıcak su ekleyip 5 dakika kadar beklemeye alın. Bulgur kabardıktan sonra, mutfak robotuna kabarmış bulguru alın ve üstüne, robottan çektiğiniz kuru soğanı, ıslanmış isotu(suyuyla birlikte), limon suyunu, nar ekşisini, zeytinyağını, tuzu , salçayı ve kırmızı biberi ekleyip, robottan ara ara durdurarak 10 dakika kadar çekin.

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