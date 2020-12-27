MasterChef Yemekleri | Alinazik nasıl yapılır? 27 Aralık MasterChef 2020 Alinazik tarifi, yapılışı ve püf noktası

Alinazik Kebabı, Osmanlı Saray Mutfağı yemeklerinden biridir. Anadolu'nun sevilen tatlarından biri olan Alinazik, patlıcan ve etin buluştuğu en güzel lezzettir. Alinazik, tadı kadar hikayesiyle de ilgi çeker. Bu tarifimizde size Masterchef'te yapılacak Alinazik yemeğinin en güzel tarifini ve hikayesini vereceğiz. İşte en güzel Alinazik Tarifi!

Alinazik Kebabı, lezzeti kadar hikayesiyle de en sevilen, lezzet tarihine not düşülmüş Anadolu yemeklerinin başında gelir. En sevilen ve en ünlü yemeklerimizin başında gelen Alinazik Kebabı'nın anavatanı yemekleriyle ve tatlılarıyla ünlü Gaziantep'tir. Osmanlı Saray Mutfağı'nın da en sevilen yemeklerinden biri olan Alinazik, yarın Masterchef'te yapılacak! Peki tam kıvamında en lezzetli Alinazik Kebabı nasıl yapılır? Alinazik hikayesi nedir? İşte en güzel Ali Nazik tarifi!

ALİNAZİK TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Alinazik yapılışında ana olarak; et, közlenmiş patlıcan ve yoğurt kullanılan Alinazik, kıyma, köz domates ve yeşil biber gibi farklı malzemelerin de eklenmesiyle yapılabilir.

Alinazik tarifi için gerekli malzemeler;

-1 diş sarımsak

-250 gram kuşbaşı et (küçük doğranmış)

-50 gram tereyağı

-1 yemek kaşığı biber salçası

-1 çay kaşığı toz kırmızıbiber

-1 çay kaşığı tuz

Patlıcanlı karışım için:

-3 adet közlenmiş patlıcan

-1 çay kaşığı tuz

-1 kase sarımsaklı yoğurt

ALİNAZİK TARİFİNİN PÜF NOKTASI

Patlıcanlarınıza bıçak yardımıyla minik delikler açarak fırında ya da ocak üzerinde közleyin. Kabuklarını daha kolay soyabilmek adına henüz sıcakken bir kabın içine alın ve kabın kapağını kapatın. Bu şekilde 5-10 bırakın. Terleyecek ve daha kolay soyulacaktır. Etinizi kısık ateşte suyunu salana kadar ağır ağır pişirin ve yumuşacık olmasını sağlayın. Yoğurdun üzerine etleri çok sıcakken aktarmama özen gösterin. Çok sıcak et, yoğurdun sulanmasına neden olacak ve yemeğinizin tadını etkileyecektir.

ALİNAZİK NASIL YAPILIR?

-Tereyağını derin bir tavanın içine alın. Sarımsağı ilave ederek hafifçe soteleyin

-Ardından minik doğranmış kuşbaşı etleri ekleyerek karıştırın, kapağını kapatıp 6-7 dakika kısık ateşte suyunu salıp pişene kadar bırakın.

-Piştikten sonra salça, toz kırmızıbiber ve tuz ekleyerek tatlandırın ve ocaktan alın.

-Közlenmiş patlıcanları kesme tahtasının üzerinde keskin bir bıçak yardımıyla dövün.

-Dövme aşamasında üzerine hafifçe tuz atın.

-İyice ezildiklerinde sarımsaklı yoğurt ile bir kasenin içinde birleştirin ve güzelce karıştırın.

-Servis tabağının içerisine yoğurtlu patlıcanlı karışımı alın. Ortasını çukurlaştırın. Hazırladığınız etleri de üzerine yerleştirin. Sosunu ilave ederek servis edin.

Alinazik Tarifinin Servis Önerisi

Üzerine toz kırmızıbiber ve tereyağından hazırladığınız bir sos dökerek servis edebilirsiniz. Sarımsaklı yoğurdu hazırlarken süzme yoğurtta kullanabilirsiniz. Üzerine ince kıyılmış maydanoz da ilave ettiniz mi şahane bir görüntü elde edeceksiniz.

ALİNAZİK HİKAYESİ NEDİR?

Gaziantep gastronomisinin en ünlü lezzetleri arasında bulunan Alinazik, patlıcan ve et ile yapılan ve çok lezzetli olan bir ana yemek olma özelliği taşır. Özellikle ocakbaşıların ve Anadolu mutfağıyla ünlü restoranların vazgeçilmez yemeklerinden Alinazik, lezzetiyle yalnızca Gaziantep'te değil tüm Türkiye'de hatta Dünya'da da sevilerek tüketilen popüler bir yemek hâline gelmiştir. Yapılışında ana olarak; et, közlenmiş patlıcan ve yoğurt kullanılan Alinazik, kıyma, köz domates ve yeşil biber gibi farklı malzemelerin de eklenmesiyle yapılabilir.