Masterchef yemekleri: Acılı Ekşili Tavuk Suyu Çorbası tarifi nedir? Acılı Ekşili Tavuk Suyu Çorbası malzemeleri nelerdir? Püf noktaları nedir?

Masterchef'te bu hafta Acılı Ekşili Tavuk Suyu Çorbası yapıldı. Peki Acılı Ekşili Tavuk Suyu Çorbası nasıl yapılır? Dokunulmazlık oyunu için Acılı Ekşili Tavuk Suyu Çorbası yapacaklar. Peki Acılı Ekşili Tavuk Suyu Çorbası tarifi nedir? Malzemeleri nelerdir? Püf noktaları nedir?

Masterchef'te bu hafta Acılı Ekşili Tavuk Suyu Çorbası yapıldı. Peki Acılı Ekşili Tavuk Suyu Çorbası nasıl yapılır? Dokunulmazlık oyunu için Acılı Ekşili Tavuk Suyu Çorbası yapacaklar. Peki Acılı Ekşili Tavuk Suyu Çorbası tarifi nedir? Malzemeleri nelerdir? Püf noktaları nedir? İşte detaylar haberimizde...

ACILI EKŞİLİ SEBZELİ TAVUK SUYU ÇORBASI MALZEMELERİ

1 adet tavuk but (kalçalı)

1 adet kuru soğan

3 diş küçük sarımsak

1 adet havuç

1 adet kerevizin ortasındaki taze küçük saplar

1 tatlı kaşığı domates ve 1 çay kaşığıbiber salçası

1 adet taze soğanınsadece yeşil kısımları

Isteğe bağlı 1 kaşık pirinç

1 çorba kaşığı un

Zeytinyağı

1 adet limon

Tuz, karabiber, pul biber

İsteğe bağlı soya sosu

ACILI EKŞİLİ SEBZELİ TAVUK SUYU ÇORBASI YAPILIŞI

Tavuğun üstünü geçecek kadar su ekleyip soğan ve sarımsakları ekleyip haşlıyoruz.

Tavuk pişince soğan ve sarımsakları çöpe atıyoruz, tavuğu soğumaya bırakıyoruz. Tavuğu küçük küçük doğuruyoruz. Tavuk suyunu ayrı bir kaba ayırıyoruz.

Tencerede 3 kaşık kadar zeytin yağını kızdırıp içine 1 tatlı kaşığı pul biberi ekliyoruz. Acısı çıkınca içine küçük küçük doğradığımız kereviz saplarını biraz kavurup ince ince rendelediğimiz havuçlarımızı ekliyoruz.

Çekilmiş karabiber ekliyoruz. Çekilmiş ekliyoruz çünkü çok güzel bir acı veriyor. Salçalarımızı ekleyip kavurup unumuzu ekliyoruz ve kavuruyoruz.

Tavuk suyumuzu azar azar ekleyip unu seyreltiyoruz. Pirinç koyacaksak bu aşamada su kaynayınca ekleyeceğiz.

Tavuklarımızı da ekliyoruz. 15-20 dk pirinçler pişene kadar bekliyoruz.

Tuzunu, limonu, soya sosunu ve taze ince kıyılmış soğanlarımızı ekleyip ocağı kapatıyoruz. Biraz soğuyunca servise hazır, afiyet olsun.