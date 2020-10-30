Masterchef Yarma Buğdaylı Isırgan Pazı Çorbası nasıl yapılır? Masterchef Yarma Buğdaylı Isırgan Pazı Çorbası yemek tarifi?

Masterchef'te bugün dokunulmazlık oyununda yapılan yemeklerden birisi Yarma Buğdaylı Isırgan Pazı Çorbası yemeğidir. Evde izleyiciler Yarma Buğdaylı Isırgan Pazı Çorbası nasıl yapılır çok merak ediyor. Peki Yarma Buğdaylı Isırgan Pazı Çorbası tarifi nedir, nasıl yapılır?

Vatandaşlar Yarma Buğdaylı Isırgan Pazı Çorbası nasıl yapılır merak ediyor. Yarma Buğdaylı Isırgan Pazı Çorbası nasıl yapılır, tarifi nedir, ısırgan pazı çorbası için gerekli malzemeler nelerdir?

YARMA BUĞDAYLI ISIRGAN PAZI ÇORBASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

1 su bardağı buğday

1 bağ pazı

1 bağ ısırgan

1 orta boy kuru soğan

Zeytinyağı

Tereyağı

Karabiber

Tuz

YARMA BUĞDAYLI ISIRGAN PAZI ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Öncelikle buğdayı bir gece öncesinden suda bekletmemiz gerekiyor. Ardından buğday tencereye konulur ve kaynatılır. Güzelce pişirilir. Ayrıca pazı yakrakları yıkandıktan sonra ikiye bölünür ve doğranır. Pişirdiğimiz buğdaylara katılır.

Buğdayların üstünü geçecek kadar su konulur. Ek olarak bunu arada karıştırmayı unutmamalıyız.

Sonrasında yeterli miktarda tuz ve karabiber ilave edilir ve kıvam vermek için tereyaği ve zeytinyağı katılır.

Böylelikle yemeğimiz hazır olmuş olur.

Afiyet olsun...