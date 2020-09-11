MasterChef yarışmacısı Berker, temizlik yaparken bir anda yere yığıldı
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MasterChef yarışmacısı Berker, temizlik yaparken bir anda yere yığıldı

MasterChef'te şeflerin beğenisine sunmak için en iyi tabağı yetiştirmeye çalışan Berker, tezgahının önüne döktüğü sosu temizlemek isterken bir anda yere yığıldı.

MasterChef yarışmacısı Berker, temizlik yaparken bir anda yere yığıldı
11.09.2020 10:06 | Son Güncelleme: 11.09.2020 10:09

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. MasterClass'ların verildiği son bölümde Berker'in düşüşü yürekleri ağza getirdi.

BİR ANDA YERE YIĞILDI

Yarışmaya sonradan dahil olan ve başarısıyla kendisini gösteren Berker, dün akşam MasterClass sonrası şeflerin istediği yemeği yapmaya çalıştı. Ünlü şef Danilo Zanna ile sohbet eden Berker, hazırladığı sosu tezgahının ön tarafına döktü. Yeri hemen paspasla temizleyen Berker, havlu kağıt ile kurulamak isterken ayağının kayması sonucu kalçasının üzerine sert bir şekilde düştü. Berker'in düştüğünü gören yarışmacılar ise kısa süreli şok geçirdi.

Gözünün önünde düşen Berker'in görünce kahkahaya boğulan Danilo Zanna, bir süre gülmekten konuşamadı.

MasterChef yarışmacısı Berker, temizlik yaparken bir anda yere yığıldı
MasterChef yarışmacısı Berker, temizlik yaparken bir anda yere yığıldı
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