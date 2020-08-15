MasterChef Uğur kimdir? MasterChef Uğur Yılmaz Deniz kaç yaşında, nereli?
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MasterChef Uğur kimdir? MasterChef Uğur Yılmaz Deniz kaç yaşında, nereli?

MasterChef Türkiye yarışmacısı Uğur Yılmaz Deniz söylemleri ile dikkatleri üzerine çekiyor. Sıradışı ifadeleri ile jüriyi ve seyirciyi şaşırtan MasterChef Uğur hakkında MasterChef Uğur Yılmaz Deniz kaç yaşında, nereli ve MasterChef Uğur kimdir gibi soruların yanıtları araştırılıyor.

MasterChef Uğur kimdir? MasterChef Uğur Yılmaz Deniz kaç yaşında, nereli?
15.08.2020 07:57 | Son Güncelleme: 15.08.2020 08:01

MasterChef kadrosunda yer alan MasterChef Uğur, izleyicilerin ilgi odağı oldu. Yaptığı yemeklerle ve söylemlere dikkat çeken MasteChef Uğur hakkında MasterChef Uğur kimdir, MasterChef Uğur Yılmaz Deniz kaç yaşında, nereli gibi sorular soruluyor. Peki, MasterChef Uğur kimdir?

MASTERCHEF UĞUR KİMDİR?

Uğur Yılmaz Deniz, 26 yaşında ve aşçı. MasterChef Türkiye'de Antalya'dan katılıyor. Yarışmaya başvurmadan önce Katar Doha'da çalışma fırsatı bulduğunu söyleyen Uğur Yılmaz Deniz, ilk turda şeflerine özel tarifi olan bonfile sarma yaptı. Lezzet konusunda başarılı olan ancak sunum tabağının geliştirmesi gerektiği söylenen yarışmacı evet oylarını alarak üst tura yükseldi.

MasterChef Uğur MasterChef Türkiye'nin ana kadrosuna seçilme başarısını gösterdi.

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