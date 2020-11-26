Masterchef Uğur elendi mi? Masterchef Uğur ne zaman yarışmadan çıkacak?

Masterchef'te ilk 8 belirlenirken son bir kişi daha elendi. Masterchef eleme adayları arasında bugün Sefa, Ayyüce ve Uğur vardı. Peki, 22 Kasım Masterchef'te elenen isim kim oldu? Masterchef Uğur elendi mi? Masterchef Uğur neden diskalifiye oldu?

MasterChef Türkiye yarışmacısı Uğur Yılmaz Deniz söylemleri ile dikkatleri üzerine çekiyor. Sıradışı ifadeleri ile jüriyi ve seyirciyi şaşırtan MasterChef Uğur hakkında MasterChef Uğur Yılmaz Deniz kaç yaşında, nereli ve MasterChef Uğur kimdir, ne dedi gibi soruların yanıtları araştırılıyor.

MASTERCHEF UĞUR ELENDİ Mİ?

Bu akşam Masterchef'te eleme heyecanı vardı. Uskumru dolması yapan yarışmacılar arasında Sefa, Ayyüce ve Uğur vardı. Elenen bir isim olacak. Ancak, diskalifiye edilen Uğur'dan sonra başka bir ismin elenip elenmeyeceği henüz bilinmiyor. Uğur ise Masterchef Türkiye 2020'ye veda etti.

MASTERCHEF UĞUR NEDEN DİSKALİFİYE OLDU?

Masterchef yarışmasıyla Uğur Yılmaz Deniz, sosyal medyada Aziz Yıldırım ve Ali Koç hakkında hakaret içerikli paylaşımlar nedeniyle tepki gördü. TV8'de yayınlanan programın yarışmacısı Uğur Yılmaz Deniz'in Masterchef'le ilişiği kesildi.

ACUN ILICALI UĞUR YILMAZ DENİZ HAKKINDA NE DEDİ?

Acun Ilıcalı sosyal medyadan yaptığı açıklamasında, "Uğur Yılmaz Deniz isimli yarışmacının sosyal medyada kullandığı terbiye sınırlarını aşan paylaşımları nedeniyle Masterchef yarışmasıyla ilişiği kesilmiştir" dedi.

MASTERCHEF UĞUR KÜFÜR MÜ ETTİ? TWEETLERİ NELER?

Pek çok tweetinde küfür bulunan Uğur Yılmaz Deniz sosyal medya hesabını kapattı.