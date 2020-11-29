Masterchef Uğur elendi mi? Masterchef Uğur kimdir, nereli, kaç yaşında? Masterchef Uğur yarışmadan ayrılacak mı? Diskalifiye mi oldu?

MasterChef'te heyecan her geçen hafta yükselirken MasterChef yeni bölümde eleme potasına bir isim daha eklendi Peki, 29 Kasım Pazar eleme potasına kim girdi? MasterChef eleme adayları kimler? MasterChef bugün kim elendi? Haftanın elenen ismi kim?

İzleyicileri ekrana bağlayan MasterChef'te eleme gecesi heyecanı yaşandı. Peki, MasterChefeleme adayı kim oldu? 28 Kasım Pazar eleme potasına kim girdi? MasterChef eleme adayları kimler? Uğur elendi mi? Uğur diskalifiye mi oldu?

MASTERCHEF UĞUR ELENDİ Mİ?

Uğur eleme potasında yer alıyor. Bugün yapılacak dokunulmazlık oyunu ve son eleme oyunu ile elenen isim belli olacak. Henüz elenecek isim belli olmadı. Açıklandığında yazımızı güncelleyeceğiz.

MASTERCHEF UĞUR KİMDİR?

MasterChef Uğur Yılmaz Deniz, 26 yaşında ve aşçı. MasterChef Türkiye'de Antalya'dan katılıyor. Yarışmaya başvurmadan önce Katar Doha'da çalışma fırsatı bulduğunu söyleyen Uğur Yılmaz Deniz, ilk turda şeflerine özel tarifi olan bonfile sarma yaptı. Lezzet konusunda başarılı olan ancak sunum tabağının geliştirmesi gerektiği söylenen yarışmacı evet oylarını alarak üst tura yükseldi.

MASTERCHEF UĞUR TÜRKİYE YOLCULUĞU VE HİKAYESİ

MasterChef Türkiye'de üçlü düellolarda Uğur Yılmaz Deniz, Tanju Sarıdikmen ve İbrahim Şenel ile karşı karşıya geldi. Şefler, bu yarışmacılardan Risotto yapmalarını istedi. Bunun için de yarışmacılara 30 dakika verildi. Sürenin bitmesinin ardından şefler, hazırlanan yemeklerin tadına baktı ve değerlendirme yaptılar. Oybirliği ile verdikleri karar sonrasında Uğur Yılmaz Deniz'in günün kazananı olduğunu ve MasterChef'te final turuna kaldığını açıkladılar.

MasterChef Türkiye'nin 16 kişilik ana kadrosuna seçilen ve iddialı yarışmacılardan biri oldu. MasterChef Uğur son olarak bu hafta eleme adayı potasına girdi. 29 Kasım akşamı yayınlanacak bölüm heyecanla bekleniyor.