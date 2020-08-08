MasterChef Türkiye'nin ana kadroya giren 5. yarışmacısı da açıklandı
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MasterChef Türkiye'nin ana kadroya giren 5. yarışmacısı da açıklandı

Masterchef Türkiye'nin 16 kişilik ana kadro yarışmacılar seçmek için final turları devam ediyor. Dün akşam yayınlanan bölümde ise 6 kişilik final ekibi ana kadroya geçmek için bulgur, tavuk, yoğurt ve domates kullanarak en iyi tabağı çıkarmaya çalıştı. Heyecanlı final turunda kazanan isim belli oldu.

MasterChef Türkiye'nin ana kadroya giren 5. yarışmacısı da açıklandı
08.08.2020 07:21 | Son Güncelleme: 08.08.2020 07:39

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışma programı MasterChef Türkiye, dün akşam 18. bölümüyle ekrana geldi. Kıyasıya mücadele yaşandığı yarışmada, 16 kişilik ana kadroya girmek isteyen adayla en yaratıcı tabağı yaparak birinci olmak için uğraştı.

EN İYİ LEVREĞİ YAPANLAR ÜST TURA ÇIKTI

MasterChef yeni bölümde ilk oyunda yarışmacılar levrek marine hazırlayarak yarıştı. Şefler hazırlanan yemeklerin tadına baktıktan sonra en başarılı altı tabağı hazırlayan isimleri açıkladı. Bu isimler; Furkan, Sefa, Ayyüce, Esra, Didem, Selin oldu. Bunun dışında hazırladığı balıkta kılçık çıktığı için Sedat ile hijyen nedeniyle Berker'in yemekleri değerlendirme dışı tutuldu.

MasterChef Türkiye'nin ana kadroya giren 5. yarışmacısı da açıklandı

4 ANA MALZEMEDEN YEMEK YAPTILAR

Yaratıcılık oyununda ise şefler, yarışmacılara tavuk, yoğurt, bulgur ve domatesten oluşan 4 ana malzeme verdi. Bu ürünlerden farklı farklı yaratıcı tabaklar çıkarıldı. 40 dakikalık sürenin sonunda şefler kararlarını açıkladılar. Günün en zayıf tabağını Didem hazırladı. Onu takip eden isimler sırayla Selin, Esra ve Furkan oldu.

KAZANAN BELLİ OLDU

Son ikiye kalan isimler ise Ayyüce Kamit ile Sefa Okyay Kılıç oldu. Bu iki isim arasından Ayyüce Kamit, MasterChef Türkiye'de gecenin kazanan ismi oldu. Ayyüce Kamit, MasterChef 2020 5. yarışmacısı oldu.

MasterChef Türkiye'nin ana kadroya giren 5. yarışmacısı da açıklandı
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