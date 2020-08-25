MasterChef Türkiye'nin 36. bölüm fragmanı yayınlandı! Şefler yapılan yemeği hiç beğenmedi
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MasterChef Türkiye'nin 36. bölüm fragmanı yayınlandı! Şefler yapılan yemeği hiç beğenmedi

MasterChef Türkiye'nin merakla beklenen 36. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde yeni takım arkadaşlarıyla mücadele eden bir takımın yemeği şef Mehmet Yalçınkaya'yı öfkelendirdi. Ünlü şef "MasterChef'te 3 yıldır yediğim en kötü tabak" diyerek yarışmacılara tepki gösterdi.

25.08.2020 07:39 | Son Güncelleme: 25.08.2020 07:50

Dün akşam kaptanlık oyunu ile ekrana gelen MasterChef Türkiye'nin 36. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni takımların ilk mücadelesinin sonunda yapılan bir yemek özellikle şef Mehmet Yalçınkaya'yı çileden çıkarıyor. "MasterChef'te yediğim en kötü tabak" diyerek sitem eden Yalçınkaya, yarışmacılara tepki gösterdi.

"YEDİĞİM EN KÖTÜ TABAK"

MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde iki takım dokunulmazlık oyununu kazanmak için Çin Mutfağı'ndan lezzetler çıkarmak için savaşıyor. Tadım aşamasında ise Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu, bir yemeğin tadımı yaparken zorlanıyor. Zanna "MasterChef'te ilk defa bir yemek yiyemiyorum" derken Yalçınkaya "MasterChef'te 3 yıldır yediğim en kötü tabak" diyerek yarışmacılara kızıyor.

MasterChef Türkiye'nin 36. bölüm fragmanı yayınlandı! Şefler yapılan yemeği hiç beğenmedi

YENİ KAPTANLAR BELLİ OLDU

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye, dün akşam yeni haftanın kaptanlık oyunuyla ekrana geldi. Kaptanlık oyununda en iyi 8 ıslak hamburgeri yapmak isteyen yarışmacılar kıyasıya mücadele etti. Oyunun kazananı ise Uğur oldu. Mavi takımın kaptanı olan Uğur kırmızı takımın kaptanı olması için Özgül'ü seçti.

Yapılan seçimlerin ardından mavi takımın kadrosunda; Uğur, Emir, Berk, Duygu, Gülşah, Ebru, Ayyüce ve Eray yer aldı.

Kırmızı takım ise; Özgül, Barbaros, Furkan, Tanya, Esra, Serhat, Celal ve Sefa'dan oluşuyor.

MasterChef Türkiye'nin 36. bölüm fragmanı yayınlandı! Şefler yapılan yemeği hiç beğenmedi
MasterChef Türkiye'nin 36. bölüm fragmanı yayınlandı! Şefler yapılan yemeği hiç beğenmedi
MasterChef Türkiye'nin 36. bölüm fragmanı yayınlandı! Şefler yapılan yemeği hiç beğenmedi
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