MasterChef Türkiye'de yürekler ağza geldi! Sefa, parmağını blendera kaptırdı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

MasterChef Türkiye'de yürekler ağza geldi! Sefa, parmağını blendera kaptırdı

09.10.2020 07:46 | Son Güncelleme: 09.10.2020 08:05

MasterChef Türkiye yarışmacılarından Sefa, bireysel dokunulmazlık oyununda blenderı çalıştırmak isterken parmağını kesti. Korku dolu anların yaşandığı yarışmada stüdyoya giren sağlık personeli Sefa'nın parmağına müdahale etti.

Çalışan blenderı tutmak isteyen Sefa'nın eli kesildi. Acı içinde kalan Sefa'nın elinin kanadığı gören diğer yarışmacıların ve şeflerin de yürekleri ağza geldi. Sefa'nın yanına koşan Danilo Zanna, kanı durdurması için havlu kağıt uzatıp sağlık görevlilerinden yardım istedi. Korku dolu anlar yaşayan Sefa'nın kesiğine müdahale edilip kanaması durduruldu. Gerekli kontrollerin ardından Sefa'nın eli sarıldı. Müdahaleden sonra Sefa'nın ciddi bir sorununun olmadığı öğrenildi.

YEMEĞİNİ YETİŞTİREMEYİNCE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Müdahalenin ardından eli sargıya alınan ve eldiven takarak yemeğini devam etmek isteyen Sefa, zaman kaybı yaşadığı için yemeğini tam pişiremedi. Şeflerin karşısına eksik tabakla çıkan Sefa gözyaşlarını tutamadı. Şeflerin kendisine olan babacan yaklaşımları için de teşekkür etti. Şefler de yine de mücadeleden vazgeçmediği için Sefa'yı motive etti.

Öte yandan bireysel dokunulmazlık oyununun kazanına da Eray oldu.

MasterChef Türkiye'de yürekler ağza geldi! Sefa, parmağını blendera kaptırdı
MasterChef Türkiye'de yürekler ağza geldi! Sefa, parmağını blendera kaptırdı
MasterChef Türkiye'de yürekler ağza geldi! Sefa, parmağını blendera kaptırdı
MasterChef Türkiye'de yürekler ağza geldi! Sefa, parmağını blendera kaptırdı
MasterChef Türkiye'de yürekler ağza geldi! Sefa, parmağını blendera kaptırdı
MasterChef Türkiye'de yürekler ağza geldi! Sefa, parmağını blendera kaptırdı
Haber Yorumları (1)
TAYFUN: Çok geçmiş olsun, ayran yapacaktım blenderin çalışıp çalışmadığını elimin içiyle kontrol etmiştim mikro cerrahide 1 saat dikiş yapıldı bir anlık gaflet işte . . .
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tuma Çelik İlham Aliyev Berat Albayrak Fahrettin Koca Emmanuel Macron
Magazin Ezgi Mola Cansu Dere Sezen Aksu Erdal Beşikçioğlu
Spor Samatta Can Bartu Ahmet Ağaoğlu Josef De Souza Manuel Fernandes
Daha Fazla Türk Ekim Milli Almanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: MasterChef Türkiye'de yürekler ağza geldi! Sefa, parmağını blendera kaptırdı - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.10.2020 08:22:24. #1.15#
title