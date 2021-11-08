MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim belli oldu
MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan yeni bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Pelin, Emre, Burcu, Dilara, Mert ve Hasan yarışmada bir hafta daha kalabilmek için kıyasıya mücadele etti. İki aşamalı oyunun ardından MasterChef'e veda eden Emre, gözyaşlarına hakim olamadı.
Jüri üyeliğini Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın yaptığı Masterchef Türkiye, dün akşam 107. bölümüyle ekrana geldi. Elemeye kalan Pelin, Emre, Burcu, Dilara, Mert ve Hasan bir hafta daha yarışmada kalabilmek için mücadele etti.
MasterChef Türkiye'de haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Eren, potaya Pelin'i gönderdi. Yapılan konseyde ise haftanın ikinci eleme adayı Emre oldu. İkinci dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Sergen, Burcu'yu eleme potasına gönderdi. Konseyde en çok adı yazılan Dilara ise haftanın dördüncü eleme adayı oldu. Son dokunulmazlık oyununu da kaybeden kırmızı takımda bireyselliği kazanan Azize Mert'in adını verdi. Yapılan son oylamada ise Hasan 6. eleme adayı oldu.
Dün akşam yeni bölümüyle ekrana gelen MasterChef'te Pelin, Emre, Burcu, Dilara, Mert ve Hasan ilk turda şeflerin verdiği çilek ile en yaratıcı ve en lezzetli yemeği yapmayı çalıştı. İlk turu başarıyla tamamlayan Dilara ve Hasan yarışmada bir hafta daha kalmayı garantiledi.
Hasan'ın hazırladığı ürünü farkında olmadan kullanan Burcu'nun yemeği ise tadılmadı. Hatası yüzünden gözyaşlarına hakim olamayan Burcu, Pelin, Emre ve Mert ikinci turda Danilo Zanna'nın imza yemeğini yapmaya çalıştı. Şeflerin kararına göre bu hafta MasterChef Türkiye'den elenen yarışmacı Emre oldu.
Mehmet Yalçınkaya'nın "Seni ilk beş yarışmacı arasında görüyordum" dediği Emre ise elendiğini öğrendikten sonra gözyaşlarına hakim olamadı.