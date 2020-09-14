MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim belli oldu Dün akşam eleme bölümüyle ekrana gelen MasterChef Türkiye'ye heyecanlı anlar yaşandı. Duygu, Furkan ve Arem'in eleme adayı olduğu potaya veda eden isim yarışmaya bir hafta önce katılan yarışmacı oldu.

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Bir haftalık mücadelenin ardından potaya kalan Arem, Duygu, Eray, Ebru, Ayyüce ve Furkan, final turunda kıyasıya mücadele etti.

DANILO'NUN ÖZEL TARİFİNİ YAPTILAR

Yarışmacılar ilk eleme oyununda ana ürünün patlıcan olduğu yaratıcı yemekler yaptı. Furkan, Ebru, Arem, Eray, Ayyüce ve Duygu'nun eleme adayı olduğu bu haftaki mücadelede ikinci tura kalan yarışmacılar Duygu, Furkan ve Arem oldu. Yarışmacılar ikinci eleme oyununda ise Danilo Zanna'nın özel tarifi olan kesilmemiş deniz esintisinde en başarılı tabağı yapmak için yarıştı.

Danilo Zanna'nın özel tarifiyle ıstakozlu ravioli yapmaları gereken yarışmacılar; hamurun parçalanmaması, dolgunun lezzetli olması, yanındaki sosların kıvamlı ve lezzetli olması ve son olarak dolgunun patlamaması için tüm hünerlerini sergiledi. Günün sonunda üç yarışmacı da tabağını yetiştirdi ve şeflerin beğenisine sundu.

MACERASI BİR HAFTA SÜRDÜ

Eleme finalinde birinci olan yarışmacı, şeflerin oy birliği ile Furkan oldu. Günün sonunda, kalan iki tabağın sahibi Duygu ve Arem oldu. Şeflerin verdiği karar doğrultusunda elenen yarışmacı Arem Yüce olarak belirlendi. Yarışmaya hafta başında başlayan Arem, ilk oyunda kırmızı takımın kaptanı olmuştu. Kendi takımını kuran Arem, 3 oyunun 2'sini kazanmıştı.