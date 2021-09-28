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MasterChef Türkiye'de ortalık karışıyor! Sergen ve Şükrü birbirine giriyor

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Bu akşam haftanın ilk takım dokunulmazlık oyunuyla ekrana gelecek olan MasterChef Türkiye'nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Sinirlerine hakim olamayan Şükrü, yapılan yemeği eleştiren Sergen'in üzerine yürüyor.

Jüri üyeliğini Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın üstlendiği MasterChef Türkiye, bu akşam yeni bölümüyle TV8'de izleyiciyle buluşacak. MasterChef'in merakla beklenen 79. bölümünden fragman da yayınlandı. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları yeni bölümde takım dokunulmazlığını kazanmak için mücadele edecek.

SERGEN VE ŞÜKRÜ BİRBİRİNE GİRİYOR

Karadeniz mutfağından yemeklerin yapılacağı yeni bölümde gerilim de artıyor. Rakip takımlarda yarışan Sergen ve Şükrü, tatlı yüzünden birbirine giriyor. Mavi takımdan Sergen, kırmızı takımın tatlısını "Onlarınki muhacir sütlacı gibi olmuş" diyerek eleştiriyor. Eleştiri karşısında sessiz kalamayan kırmızı takımdan Şükrü ise "Kendini öv de karşındakini kötüleme" diyerek tepki gösteriyor.

MasterChef Türkiye'de ortalık karışıyor! Sergen ve Şükrü birbirine giriyor

"YALAKALIK YAPACAKSIN DİYE BEN EZDİREMEZSİN"

Çıkan gerilimin ardından sinirlerine hakim olamayan Şükrü, "Sen her türlü şımarıklığı yapabilirsin de burada o hareketi ben sana daha yaptırmam haberin olsun" diyerek Sergen'in üzerine yürüyor. Sergen'in "Yalakalık yapacaksın diye beni orada ezdiremezsin" diyerek yerinden kalkmasıyla ortalık bir anda karışıyor. Araya giren takım yarışmacıları birbirinin üzerine yürüyen Sergen ve Şükrü'yü ayırıyor.

MasterChef Türkiye'de ortalık karışıyor! Sergen ve Şükrü birbirine giriyor

MasterChef Türkiye'de ortalık karışıyor! Sergen ve Şükrü birbirine giriyor
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Ecem Altan
Ecem Altan
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