MasterChef Türkiye'de ilk takımlar kuruldu! Seçimlerde yarışmacılar birbirine girdi Ana kadro seçimlerinin tamamlandığı MasterChef Türkiye'de ilk kaptanlık oyunu oynandı. İlgiyle izlenen yarışmada en iyi tulumbayı yapan yarışmacı mavi takımın kaptanı olurken kırmızı takım kaptanını da belirledi. Takım seçimlerinde ise yarışmacılar arasında gerginlik yaşandı.

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışma programı MasterChef 2020, dün akşam 28. bölümüyle ekrana geldi. 16 kişilik ana kadro yarışmacılarının seçildiği yarışmada ilk kaptanlık oyununu Tanya kazandı.

16 KİŞİDEN 9 KİŞİ YEMEK YAPABİLDİ

MasterChef'in dün akşam yayınlanan bölümünde şefler, yarışmacılarda 25 adet tulumba yapmasını istedi. Ancak 7 yarışmacı süreyi iyi değerlendiremeyip tabaklarını yetiştiremedi. Jüri tadım yaptığı 9 tabaktan sadece 3 tanesini beğendi. Berk, Serhat ve Tanya'nın tabakları arasında birinci Tanya seçildi. Kaptan seçilen Tanya mavi takımın kaptanı olarak da Ayyüce'yi seçti.

Takım seçimlerinde sona kalan Gülşah, "Sessiz atın çiftesi pek olur. Ben son seçildim ama gün sonunda 'Keşke seni ilk seçseymişiz' diyeceksin" dedi. Bunun üzerine karşı takımın kaptanı Ayyüce ise kendi eleme oyununda şef Mehmet Yalçınkaya'nın o deyimi kendisine söylediğini belirterek Gülşah'ı uyardı.

YARIŞMACILAR BİRBİRİNE GİRDİ

Ortamın gerginliğinden rahatsız olan Serhat ise yarışmacılara açık oynaması gerektiğini ve sorunun kimdeyse direk isim vererek konuşması gerektiğini belirtti. Karşı takımdaki Eray ise tartışmaya dahil olarak "Benim kişisel olarak kimseyle problemim yok. Gülşah'ı savunmuyorum sadece onun çalışma şeklini gördüm. O burada 'Demek ki burada sinsilik yapmak lazım' diyor. Eğer bu şekilde başlayacaksak ben de büyütürüm meseleyi benim için sorun yok. Laf çarpıtıldığı zaman benim sinirim bozuluyor" dedi.

TAKIMLAR BELLİ OLDU

Peş peşe seçim yapan Tanya'nın takımında Ebru, Eray, Gülşah, Berk, Esra, Tanya, Özgül ve Emir yer alıyor. Ayyüce'nin kaptan olduğu kırmızı takımda ise Serhat, Duygu, Barbaros, Uğur, Furkan, Sedat, Celal yer alıyor.